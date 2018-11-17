三重一村修復 尋眷村故事

2018年11月17日 04:12 中國時報 報導謝曼婷

北臺灣保存最完整、規模最大之眷村就在空軍三重一村！繼10日的開園伴桌活動2天內吸引6000人到訪，14日正式舉辦開園儀式，特邀擎天眷村合唱團帶來〈中華民國頌〉、〈國家〉等多首經典合唱歌謠，喚起逾一甲子前的眷村情懷。民俗技藝龍義會館獅鼓團轟隆鼓聲震響園區，總舖大鍋滾湧出象徵平安喜氣的紅白圓型氣球，呼應社區媽媽現煮甜湯圓，讓民眾在開園的歡樂氛圍中嘗到冬陽的暖甜滋味。

新北市長朱立倫表示，空軍三重一村整體面積為1.38公頃，目前為北部地區僅存之空軍防砲部隊眷村，101年被選定為「國軍老舊眷村保存文化園區」，也是新北市眷村類文化資產的首例，由國防部及文化部文化資產局挹注資金，加上市府，共同斥資1.5億著手修復空軍三重一村，園區中最大特色為日治時期構築的防砲陣地，未來將做為「新北市眷村文化園區」，活化保存過往的眷村文化。

空軍三重一村過去共興建了6座防空砲座，後陸續發現2處砲座底座遺跡，而過去為存放彈藥及作為掩體的地下甬道更是罕見遺跡，甬道中共有10個出入口，僅一個人可通過的大小更添神祕色彩，現加入了數位科技的輔助，由光興國小5年級小小導覽員，透過「園區數位導覽APP」邀請市長及與會貴賓，進行360°環景「歷史見證」、AR體驗「甬道風雲」等甬道導覽體驗。

各式主題供親子同樂

文化局表示，園區內有各式不同的主題空間，如村光眷影映像館、過去作為集會所的眷村自治會，或為親子量身打造的迷你版眷村廚房體驗室等，日後也將陸續辦理活絡計畫，包括主題市集、大時代電影院、音樂下午茶、親子活動及假日餐車、跳格子等周邊活動。

園區開放時間為每日10：00～18：00（周一公休），歡迎上官網www.military-village.tw查詢。（廣告）

(中國時報)