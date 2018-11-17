獨立製表竄出頭 鐘表界奧斯卡

2018年11月17日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

拿下「金指針獎」的播威（BOVET）9日動力飛行陀飛輪腕表，表背也很精采。（GPHG提供）

梵克雅寶是今年日內瓦鐘表大賞的大贏家，圖為拿下「最佳珠寶表獎」的Secret de Coccinelle瓢蟲神祕腕表。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶的Lady Arpels Planetarium女表，拿下「最佳複雜女表獎」。（Van Cleef & Arpels提供）

模特兒展出梵克雅寶的Lady Arpels Planetarium女表。（Van Cleef & Arpels提供）

獨立製表Greubel Forsey以大自鳴表拿下「機械工藝卓越獎」。（GPHG提供）

獨立製表Laurent Ferrier拿下「最佳複雜男表獎」。（GPHG提供）

獨立製表Singer Reimagined拿下「最佳計時碼表獎」。（GPHG提供）

獨立製表Konstantin Chaykin的小丑腕表拿下「勇氣獎」。（GPHG提供）

有鐘表界奧斯卡之稱的「日內瓦鐘表大賞」（Grand Prix d'Horlogerie de Geneve，GPHG）公布得獎名單，最大獎項「金指針獎」由播威（BOVET）抱走，梵克雅寶（Van Cleef ＆ Arpels）一舉拿下「最佳複雜女表」和「最佳珠寶表」，為今年的最大贏家。有趣的是今年不少大獎多由獨立製表品牌奪得，呈現百家爭鳴的現象。

今年GPHG得獎名單一公布，不少原本呼聲很高的知名大廠紛紛落榜，跌破不少人眼鏡。不過仔細推究得獎名單，不難發現評審團的用心良苦，鐘表集團既具備雄厚財力和資源的優勢，何需錦上添花，反倒是獨立製表師不從眾媚俗，不依循市場喜好堅持走出自己的風格，更值得獎項的鼓勵。

獨立製表愈來愈受到表迷的追捧，其實有跡可循，最具代表性的莫過於獨立製表品牌Richard Mille，先後以超輕石墨烯NTPT碳纖維材質、藍寶石表殼、鏤空陀飛輪等創舉贏得注目，並頻頻在拍賣會上創下歷史新高價。

播威抱回最大獎

今年拿下GPHG最大獎「金指針獎」的播威（BOVET），同樣也是歷史相當悠久的獨立製表品牌，每只表的雕刻、琺瑯、珠寶鑲嵌都以手工製作，絕非大量機械化生產的腕表能及，據悉以往每年播威只固定生產250只表，直到最近才提升到2000只表。

今年播威以Recital 22 Grand Recital陀飛輪腕表拿下最大金獎，該表具備9日鍊飛行輪、天文儀和逆跳萬年曆等複雜功能，飛行陀飛輪是太陽，自轉的地球可顯示24小時制的時間，迷你小巧的月亮則精準地繞著地球運轉，繞一圈為29.53日，球體以半黑色半夜光塗層的方式呈現月相。

其他拿下大獎的獨立製表品牌，包括Habring2拿下「小指針獎」、Akrivia拿下「最佳男表獎」、Konstantin Chaykin的小丑腕表拿下「勇氣獎」（Audacity prize）、Laurent Ferrier拿下「最佳複雜男表」、Singer Reimagined拿下「最佳計時碼表」等。

梵克雅寶大贏家

以珠寶工藝著稱的梵克雅寶分別以Lady Arpels Planetarium女表和Secret de Coccinelle瓢蟲神祕珠寶表拿下「最佳複雜女表」、「最佳珠寶表」2項大獎，不僅奠定品牌在珠寶工藝的地位，且展現在製表工藝上的實力，表現令人激賞。

梵克雅寶的Lady Arpels Planetarium女表以太陽系行星運轉為靈感，以同顏色的寶石象徵水星、金星、火星、木星、土星和地球，各自依周期圍繞著正中央的太陽運轉，並以一顆代表月球的鑽石圍繞綠松石的地球運轉，十分唯美詩意。拿下「最佳珠寶表」的則是一只Secret de Coccinelle瓢蟲神祕腕表，掀開紅寶石鑲嵌的瓢蟲表蓋就可看到時間，綠葉則是以沙弗來石榴石和祖母綠打造。（文轉S2）

(中國時報)