擷取5種色彩綻放獨特花朵

2018年11月17日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

ISSEY MIYAKE薔薇胸針，全台限量7個，每個2800元。（ISSEY MIYAKE提供）

ISSEY MIYAKE繡球花鑰匙圈，全台限量10個，每個5800元。（ISSEY MIYAKE提供）

延續2018秋冬系列中設計師由世界觀察中產生的靈感，本次「一生花語」系列擷取「海洋」、「都市」、「生命」、「陽光」、「空氣」等5種色彩，並以獨家技法製成別具一格的特殊花朵。（ISSEY MIYAKE提供）

ISSEY MIYAKE牡丹花髮圈，全台限量21個，每個3300元。（ISSEY MIYAKE提供）

耶誕佳節將至，ISSEY MIYAKE三宅一生再度以「FLORIOGRAPHY一生花語」為題，網羅台灣、日本、法國等指標性國家，推出Holiday Season限量商品及特殊櫥窗藝術裝置；即日起於品牌台中草悟道門市、台北微風信義、台中大遠百等全台5家門店限量販售。

觀察世界激盪設計靈感

自2015年起，三宅一生即透過舉行Holiday Promotion展覽計畫傳遞品牌價值，並宣揚引以為傲的品牌「褶理」。本次系列延續2018秋冬女裝中，設計師宮前義之由世界觀察產生的靈感，擷取「海洋」、「都市」、「生命」、「陽光」、「空氣」等5種別具意義的色彩，以獨家技法綻放出造型獨特的5款花朵，創造出如同創辦人三宅一生口中，「衣服就像是一種世界共同語言」的理念。

色彩鮮明的薔薇、海芋、梔子花、牡丹及繡球花，化身為胸針、鑰匙圈和髮圈等多項單品，為符合花語主題，品牌更由A-POC「一塊布」概念出發，製作包裝外殼，且印上「ARMS」、「YOU」、「SEA」等關鍵字，邀請送禮人自由發揮，書寫出心中濃烈情意。櫥窗中，討喜的白色推車再度出馬，帶領眾人一同迎接充滿溫暖的季節。

(中國時報)