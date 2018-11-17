日內瓦鐘表大賞有容乃大

香奈兒的BOYFRIEND鏤空腕表採用自製機芯，拿下「最佳女表獎」。（GPHG提供）

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中國時報
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LVMH集團腕表部門執行長Jean-Claude Biver日前卸任，大會頒發評審團獎表彰他45年來對瑞士鐘表產業的貢獻。（GPHG提供）
1.愛馬仕以一只Arceau Robe du Soir腕表拿下「藝術工藝獎」。（Hermes提供）
2.日本精工表以Prospex 1968 Diver,s Re-Creation拿下最佳運動表獎。（SEIKO提供）
3.「最佳復刻表」由江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Historiques Triple calendrier 1942奪得。（GPHG提供）

（文接S1）在「日內瓦鐘表大賞」拿下「最佳復刻表」的，是江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Historiques Triple calendrier 1942，復刻自1942年的經典表款，但採用不鏽鋼材質打造，價格也較以往的Historiques系列更加親民，貼近大眾。

向經典致敬之餘，不忘與世界交流、不故步自封，是瑞士製表茁壯成長的主因，因此GPHG名單也出現法國、日本、德國的鐘表品牌。如近來積極研發自製機芯的法國精品香奈兒，以Boyfriend鏤空山茶花表拿下「最佳女表獎」，搭載今年新研發的自製機芯Calibre 3，

展現品牌的企圖心，簡潔的表盤設計則一如品牌俐落簡約的時尚風格。

同樣是法國精品的愛馬仕則以法式工藝贏得評審團的青睞，以一只Arceau Robe du Soir腕表拿下「藝術工藝獎」，表面駿馬的馬賽克圖騰，其實是以2200片超小方格的牛皮拼貼而成，令人嘆為觀止。日本鐘表品牌精工表（SEIKO）則以Prospex 1968 Diver,s Re-Creation拿下最佳運動表獎。

另外，大會也特別頒發評審團獎給日前宣布卸下LVMH集團鐘表部門CEO一職的Jean-Claude Biver，表彰他45年來對瑞士鐘表產業的貢獻。今年69歲的他一手掌管TAG Heuer、Hublot和Zenith，重新定調3個品牌的風格和發展方向，厥功至偉。

(中國時報)

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