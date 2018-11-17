愛台北傳統又破格氛圍

IIUVO Gilot香水by onefifteen初衣食午，6580元。（onefifteen初衣食午提供）

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中國時報
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新藝術茶杯雙盤組（金色花彩）1萬2080元、新藝術千年玫瑰糖匙 6180元。（onefifteen初衣食午提供）
kolor聯名5周年灰色衛衣 by onefifteen初衣食午，7980元。（onefifteen初衣食午提供）
kolor品牌設計師阿部潤一，特於onefifteen初衣食午歡慶5周年之際來台，並操刀設計出2款專屬5周年的限量T恤。（onefifteen初衣食午提供）

精品選物店onefifteen初衣食午成立屆滿5周年，以秉持美好生活理念作為選物標準，匯集多樣且不同的美學觀點，並引進不少國際新銳設計師品牌。其中以日式民俗混搭街頭風格著稱的品牌kolor，幕後操刀的設計師阿部潤一更受邀來台，與粉絲一同為選物店慶生。

已是第二次來台的阿部，在短短3天中，特地挑選九份、松菸文創園區等地遊覽，並對台北城市傳統中又帶有破格的氛圍印象深刻，如同出自他之手的設計一般，在既定剪裁中玩出截然不同的變化感；這回除宣布品牌秋冬新品正式上市外，也為onefifteen初衣食午5周年特別設計出灰、黑兩色限量T恤，透過可愛塗鴉手法表達開心之感。

同樣遠道而來的，還有香氛品牌IIUVO創辦人Leo Gibbon，擁有DJ身分的他，則選擇以3段長達90至120分鐘的原創音樂為賀禮，藉音符表達他的氣味觀點；而以新藝術為主題上市的秋冬系列中，也包含獨特的居家系列，繪有花草圖騰和不規則細節的杯盤、糖匙組合，傳遞出美好年代的純淨溫度。

(中國時報)

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