Harry Winston創粉紅傳奇

2018年11月17日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

富藝斯拍賣會今明兩天台北預展，展出卡地亞43.4克拉鑽石項鍊。（PHILLIPS提供）

珠寶鐘表品牌近來積極在各大拍賣會高價蒐購鑽石，炒高珠寶行情。繼去年周大福在蘇富比拍賣會以5億5300萬港元（約22億台幣）標下一顆59.6克的橢圓形粉鑽，並取名為「周大福粉紅之星」後，近日海瑞溫斯頓（Harry Winston）在佳士得拍賣會以5000萬美金（約15億台幣）買下一枚18.96克拉的粉紅鑽戒指，取名為「The Winston Pink Legacy」（溫斯頓粉紅傳奇）。

近來粉紅鑽的價格翻倍成長，以均價來看，這只「溫斯頓粉紅傳奇」刷新粉紅鑽石每克拉均價最高的世界紀錄，相較去年的周大福粉紅之星，價格已經翻了數倍。這只Harry Winston標得的粉紅鑽戒原是礦場主人獻給英國依莉莎白女王結婚時的賀禮，後來為奧本海默家族（Oppenheimer Family）珍藏。

在拍賣場上，逾10克拉以上的鮮彩粉紅鑽十分稀有，過去只有4顆超過10克拉的鮮彩粉紅鑽登上拍賣會。

另富藝斯（PHILLIPS）拍賣會在今明兩天在台北Ballevita舉辦珠寶翡翠預展，展出10.02克拉鴿血紅紅寶石戒指、卡地亞43.4克拉鑽石項鍊等珠寶拍品。

(中國時報)