Harry Winston創粉紅傳奇

海瑞溫斯頓在佳士得拍賣會以5000萬美金（約15億台幣）買下一枚18.96克拉的粉紅鑽戒指，並取名為「The Winston Pink Legacy」。（Harry Winston提供）

友善列印
中國時報
報導
富藝斯拍賣會今明兩天台北預展，展出卡地亞43.4克拉鑽石項鍊。（PHILLIPS提供）

珠寶鐘表品牌近來積極在各大拍賣會高價蒐購鑽石，炒高珠寶行情。繼去年周大福在蘇富比拍賣會以5億5300萬港元（約22億台幣）標下一顆59.6克的橢圓形粉鑽，並取名為「周大福粉紅之星」後，近日海瑞溫斯頓（Harry Winston）在佳士得拍賣會以5000萬美金（約15億台幣）買下一枚18.96克拉的粉紅鑽戒指，取名為「The Winston Pink Legacy」（溫斯頓粉紅傳奇）。

近來粉紅鑽的價格翻倍成長，以均價來看，這只「溫斯頓粉紅傳奇」刷新粉紅鑽石每克拉均價最高的世界紀錄，相較去年的周大福粉紅之星，價格已經翻了數倍。這只Harry Winston標得的粉紅鑽戒原是礦場主人獻給英國依莉莎白女王結婚時的賀禮，後來為奧本海默家族（Oppenheimer Family）珍藏。

在拍賣場上，逾10克拉以上的鮮彩粉紅鑽十分稀有，過去只有4顆超過10克拉的鮮彩粉紅鑽登上拍賣會。

另富藝斯（PHILLIPS）拍賣會在今明兩天在台北Ballevita舉辦珠寶翡翠預展，展出10.02克拉鴿血紅紅寶石戒指、卡地亞43.4克拉鑽石項鍊等珠寶拍品。

(中國時報)

愛台北傳統又破格氛圍 搶先手刀備貨 禦寒冬被1折起

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。