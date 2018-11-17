搶先手刀備貨 禦寒冬被1折起

2018年11月17日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館17日限日限量ELLE kids兒童領發熱衣，3件原價2940元、特價1500元，限量50組。（SOGO提供）

SOGO復興館AEVEA毛料背心式斗篷，原價4980元、特價2000元，限量50件。（SOGO提供）

SOGO復興館Superdry潑漆迷彩風衣外套，原價6780元、特價4700元，限量20件。 （SOGO提供）

SOGO忠孝館ONLY SOGO BBL Premium爵品JIS 90/10羽絨冬被，原價4萬3200元、特價9980元，限量100件。（SOGO提供）

SOGO復興館17日限日限量PHILIPS微電鍋（櫻花粉）3人份，原價5690元、特價2990元，限量30組；購買可享990元加價購粉紅美式咖啡機。（SOGO提供）

SOGO忠孝館17日限日限量ZOJIRUSHI象印彈蓋保溫杯360cc，每個原價1560元、特價499元，限量100個，花色以現場為主。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店31周年慶火力旺，首波平均客單約9000元至1萬元，較平日3000元至4000元最高翻3倍，猛烈刺激購買力。第2波從14日持續衝到19日，強打「ONLY SOGO買貴奉送專區」，超過百件商品限量2.5折起，還祭出指定冬被限量下殺1折起，標榜全台最低價。

適合大眾客層的忠孝館，首波各業種表現佳，美妝、家電家用、女裝排前3名，SOGO營運本部資深副總吳素吟分析，女鞋/內衣/服飾/運動首度加碼單筆滿3000送300，最高回饋20%，帶動服飾、運動和內衣銷量，NIKE、adidas、FILA等品牌業績好；內衣首5日持平，優於市場表現。

年底旅遊旺季 帶動冬衣買氣

冬季有耶誕節、跨年、寒假和農曆春節等節日，是年度旅遊旺季，吳素吟表示家庭客可趁周慶選購大衣、毛衣、羽絨衣、發熱衣等禦寒單品，而實穿百搭的斗篷，比大圍巾好用，可修飾身材，或搭在風衣外變化造型，也可包覆包款增加出門在外的安全性。

忠孝館有20多個寢具品牌，堪稱全台最齊全，其中限量的BBL Premium爵品JIS 90/10羽絨冬被，原價4萬3200元、23折特價9980元，質感好、萬元有找；吳素吟建議在冬季選購必備的空氣清淨機、除溼機等家電外，山區住戶可選購快速升溫的煤油爐，趁優惠下手最划算。

另，復興館也有適合家庭客平日家用或假日出遊的服飾、寢具、按摩椅、行李箱等，tokuyo按摩小沙發限量5.1折、指定冬被限量下殺1折起。

(中國時報)