拒絕藍綠對抗 謾罵抹黑 韓國瑜創台灣民主新境界

2018年11月18日 04:10 中國時報 林宏聰 、 劉宥廷 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

韓流再襲鳳山！韓國瑜超級周末大造勢，湧入12萬韓粉，擠爆大鳳山。演講中，有備而來的韓國瑜拉高高度，呼籲大家樹立良好競爭的民主風度，講出口的話別造成無法弭平的傷害，共同為這塊土地打拚、奮鬥。韓顯然試圖引領台灣民主政治，走向一個沒有藍綠對抗、謾罵抹黑的新境界。未來韓國瑜若當選，象徵台灣民主再上一個新台階。

韓切割吳敦義失言 直批不適當

繼三山之役後，韓國瑜首次自己辦造勢會，沒動員一人、一部遊覽車，實力驚人。演講前，國民黨主席吳敦義在雲林同鄉會，暗示陳菊「肥滋滋」、「走路像豬母」，韓晚間出場後公開回應，心裡有點難過，「吳敦義主席講一些話，讓我覺得非常不適當」。

他說，隱藏性的人身攻擊，不是他要追求的。他呼籲韓粉或想助選的朋友，請勿出惡言，「我寧願乾乾淨淨地輸掉，也不要骯骯髒髒地贏得這場選舉。」

韓說，最近台語歌手詹雅雯受很多委屈，不管真韓粉還是假韓粉，請拜託尊重候選人的決定，他希望這是場乾淨的選戰，選舉沒必要搞得劍拔弩張，他呼籲不分政黨、立場的人，「如果一定要來高雄幫忙助選，請不要口出惡言、不要人身攻擊，不要貶低台灣民主的價值！」

韓表示，在「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」外，更重要的是所謂高雄價值，而他看到的高雄價值是「包容」2字，不管來自何方，只要來高雄，高雄人都是熱情擁抱你。

歷任市長非在地 大家都愛高雄

他點出歷任市長包括蘇南成、吳敦義、謝長廷、陳菊都不是高雄人，民進黨9立委除林岱樺外，8個都不是高雄人，2018年4個市長候選人沒1個在高雄出生，包括陳其邁夫人是馬來西亞華僑，這代表大家都可以愛高雄，高雄也會愛大家。

「下星期開始，所有最可怕的抹黑將傾巢而出」，韓說，最近他被狂抹紅，說他是共產黨同路人，要是真的，他還會長期失業、好不容易才找到賣菜工作。他高喊「我愛台灣」，他生在台灣、長在台灣，將來也會死在台灣、埋在台灣。

奧步將接踵而來 籲選民平常心

他請韓粉有面對奧步的心理準備，不要生氣，該拉票、吃飯、聊天、泡茶照樣去，「不要管奧步，相信韓國瑜、支持韓國瑜就好！」

他呼籲大家樹立良好競爭的民主風度，希望不分藍綠，共同為這塊土地打拚奮鬥，選舉是一時，未來日子是永遠的。

韓國瑜隨後連唱4首歌，包括《愛你一萬年》，唱到《月亮代表我的心》時在藝人郭子乾慫恿下，當眾親老婆李佳芬臉頰。

(中國時報)