徐崢奪影帝 謝盈萱封后

2018年11月18日 04:10 中國時報 林志勳 ／台北報導 ／台北報導

第55屆金馬獎頒獎典禮昨晚在台北國父紀念館舉行。本屆得獎大贏家是大陸電影《影》，獲導演、視覺效果、美術設計、造形設計4獎；台灣電影《誰先愛上他的》拿下女主角、原創電影歌曲、剪輯3獎，和同樣獲3獎的《地球最後的夜晚》、《我不是藥神》、《大象席地而坐》不分軒輊。最佳劇情長片由已故大陸導演胡波《大象席地而坐》獲得。

最佳劇情長片《大象席地而坐》

最佳女主角獎由《誰先愛上他的》謝盈萱拿下，她上台領獎激動落淚說：「這個獎，我不會帶走，我會留給劇組『親愛的工作室』。」她表示人生有很多事情無法預測，從沒想過剛從舞台劇跨入影像就有好成績，「感謝導演徐譽庭、編劇呂蒔媛，謝謝我的對手邱澤」，話沒說完又被淚水打斷。

最佳男主角獎是《我不是藥神》徐崢，他說：「我不是沒得過獎，站在這裡還是感到很緊張。」他認為因為在金馬專業殿堂，所有影人就像一家人，希望為華語電影共同努力。

最佳導演獎頒給《影》張藝謀，他說：「真沒想到拍了40年電影，第一次提名金馬獎電影導演（就得），我還真沒準備，以後還有機會吧？謝謝評委把這獎給我。」今年評審團主席是鞏俐，對舊情人把獎給他，他說：「我是在媒體上才知（鞏俐是主席）！」

張藝謀《影》拿下最佳導演

最佳男配角獎由《翠絲》袁富華拿下，最佳女配角獎由《幸福城市》的丁寧獲得，她不忘力挺婚姻平權，直呼：「把這獎獻給同志朋友，捍衛尊嚴和愛！」年僅14歲、來自蘭嶼的小演員鍾家駿，憑《只有大海之道》擒下最佳新演員，新導演獎頒給《我不是藥神》的大陸導演文牧野。

今年金馬星光紅毯眾星雲集，奧斯卡金像獎導演李安以金馬執委會主席身分首登紅毯，胡歌、周迅、孫儷、劉若英、劉嘉玲等明星步上紅毯時，引起粉絲尖叫，壓軸登場的金馬影帝劉德華將氣氛帶向高潮。

昨天的頒獎典禮網路直播從8點半開始，網路訊號發生中斷的情況，讓不少觀眾抱怨，遠傳FriDay影音昨回應，因傳輸畫面網路出現難解異常，導致線上用戶無法順暢觀看金馬55典禮，為此向的所有觀眾致上深深的歉意。

(中國時報)