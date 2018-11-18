派心腹喬棄保 柯P駁是謠言

2018年11月18日 04:10 中國時報 林縉明 、 鄭舲 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市長選戰白熱化，市長柯文哲連任之路備受威脅，「棄姚保柯」風聲不斷，如今傳出柯文哲親信蔡壁如，打算跟民進黨祕書長洪耀福見面，外界解讀恐與操作棄保有關。柯文哲17日對此回應，蔡壁如跟洪耀福不認識，這消息聽起來令人匪夷所思，但選舉到最後關頭總是謠言滿天飛，這是意料中的事。

柯：令人匪夷所思

選舉進入倒數階段，北市長棄保傳聞持續發酵，柯陣營一舉一動備受關注，柯妻陳佩琪日前臉書發文，聲稱沒有人須為一場選舉退出政壇，被解讀是向對手姚文智喊話，方便操作棄保，遭國民黨候選人丁守中批評柯綠合作打假球，姚也質疑柯利用陳佩琪作為政治算計的工具，來操作棄保。

面對藍綠批評操作棄保，柯文哲表示，這就是典型眼中只有藍綠，心中只有陰謀論，小野事件就是例子，越描越黑，對他而言只能啞巴吃黃蓮，但柯也坦言一旦藍綠歸隊，「還是有可能會輸」。

隨著柯文哲選情告急，丁守中氣勢高漲，操作「棄姚保柯」傳聞甚囂塵上，昨甚至傳出蔡壁如近期將與洪耀福見面，外界剖析很可能與操作棄保有關。

蔡：不可能的事情

蔡壁如昨直呼「這是不可能的事情」，她說，聽到消息自己嚇一跳，這到底是假消息還是怎樣，因為小野的一次事件，他們都嚇死，極力否認要跟洪耀福見面。

柯文哲昨被問到蔡洪會見傳言，他表示，聽起來很匪夷所思，因為蔡壁如跟洪耀福互不認識，要找也不會找蔡去談，不過，選舉到最後時刻，謠言滿天飛是預料中的事。

至於為求勝選是否會操作棄保，柯文哲說，台北市民自主性很強，若綠的票多一點，藍的票就會少一點，他已經想通這道理，所以做自己就好，按照自己的步調走。

姚：這我不了解

選戰倒數，傳出民進黨祕書長洪耀福要私下和台北市府顧問蔡壁如會面，外界聯想是否要操作棄保？民進黨台北市長候選人姚文智表示，「這我不了解」，據他知道，洪耀福與蔡壁如互相應該也不太認識，這樣的傳聞代表有人在背後政治操作，但要指控任何事，都要拿出證據，不要每天在那猜來猜去、捕風捉影。

媒體也問到，選前之夜是否沒邀到什麼大咖，外界猜測民進黨可能又要操作棄保？姚文智僅說，到選舉最後一天自然會知道。

對於獨派社團高喊「棄柯保姚、棄丁保姚」，丁守中直言，他們在操作統獨意識，這次選舉是要關心台灣經濟發展、台北的復興、加強創新創業、讓市民安居樂業，「這是一個發展經濟的選戰，所以應該支持丁守中」。

(中國時報)