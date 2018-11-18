丁批 柯是空心大老倌 從頭騙到尾

2018年11月18日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

選前超級周末，國民黨台北市長候選人丁守中行程滿檔，他強調，如今很明顯是「柯丁對決」，有能力、有國際宏觀視野、有執行能力，在立法院也被評鑑為績優立委丁守中，對上不做事、每天講空話、大話又作秀的台北市長柯文哲。

丁守中把握選前最後一個周末，昨日除到臨江街市場拜票、接連出席後選會舉辦的親子活動、音樂會，晚間又趕場參與市議員林亭君辦的老歌演唱會。他並聲援同黨高雄市長候選人韓國瑜，批民進黨「這樣給人亂戴紅帽子，就是民進黨的奧步」，應嚴厲譴責。

對於柯文哲稱丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智是舊政治，選舉砸錢、政治撒幣，丁守中也強硬回嗆，自己身為台大教授、政治學專業，「柯文哲才是空心大老倌，從頭到尾就是騙，騙來騙去。」

他進一步說，大家看看柯文哲花的錢，從總預算決算結果可見他每年比前市長郝龍斌平均多花22億，為台北市做了什麼？柯文哲稱還債根本就是假象，因郝龍斌任內提高房屋稅、地價稅，每年增加129億，4年下來就是516億，柯文哲做了什麼？郝龍斌任內開通57公里捷運通車，柯文哲又做了什麼？

媒體追問「大撒幣」似乎有諧音，丁守中又轟，「他是大傻瓜，根本什麼事都不做」，讓北市低薪窮忙。他指出，新北市過去3年家戶平均所得增加10萬元，台北市民收入倒退6％，且新北市城市營業總額每年以2千億在成長，北市每年以3040億在衰退，柯文哲做了什麼？

至於超級星期天將在榮星花園舉辦造勢活動，丁守中則說，現在全力以赴，與里長、議員結合，各後援會也都在辦各種活動。談起哪些區域需要加強，丁則說，目前淡水河沿線比較弱，會全力加強，而日前有到廣州街夜市及周邊拜票，反應都非常好、熱情，大家都說台北經濟太差，應該換人做做看。

(中國時報)