丁批 柯是空心大老倌 從頭騙到尾

國民黨台北市長候選人丁守中17日出席在士林官邸舉行的親子活動，並在主持人的邀請下上台搖擺熱舞。（姚志平攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

選前超級周末，國民黨台北市長候選人丁守中行程滿檔，他強調，如今很明顯是「柯丁對決」，有能力、有國際宏觀視野、有執行能力，在立法院也被評鑑為績優立委丁守中，對上不做事、每天講空話、大話又作秀的台北市長柯文哲。

丁守中把握選前最後一個周末，昨日除到臨江街市場拜票、接連出席後選會舉辦的親子活動、音樂會，晚間又趕場參與市議員林亭君辦的老歌演唱會。他並聲援同黨高雄市長候選人韓國瑜，批民進黨「這樣給人亂戴紅帽子，就是民進黨的奧步」，應嚴厲譴責。

對於柯文哲稱丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智是舊政治，選舉砸錢、政治撒幣，丁守中也強硬回嗆，自己身為台大教授、政治學專業，「柯文哲才是空心大老倌，從頭到尾就是騙，騙來騙去。」

他進一步說，大家看看柯文哲花的錢，從總預算決算結果可見他每年比前市長郝龍斌平均多花22億，為台北市做了什麼？柯文哲稱還債根本就是假象，因郝龍斌任內提高房屋稅、地價稅，每年增加129億，4年下來就是516億，柯文哲做了什麼？郝龍斌任內開通57公里捷運通車，柯文哲又做了什麼？

媒體追問「大撒幣」似乎有諧音，丁守中又轟，「他是大傻瓜，根本什麼事都不做」，讓北市低薪窮忙。他指出，新北市過去3年家戶平均所得增加10萬元，台北市民收入倒退6％，且新北市城市營業總額每年以2千億在成長，北市每年以3040億在衰退，柯文哲做了什麼？

至於超級星期天將在榮星花園舉辦造勢活動，丁守中則說，現在全力以赴，與里長、議員結合，各後援會也都在辦各種活動。談起哪些區域需要加強，丁則說，目前淡水河沿線比較弱，會全力加強，而日前有到廣州街夜市及周邊拜票，反應都非常好、熱情，大家都說台北經濟太差，應該換人做做看。

(中國時報)

郁慕明籲民進黨 別讓姚輸得太難… 柯酸 撒幣政見滿天飛 台灣早晚希…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。