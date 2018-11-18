柯酸 撒幣政見滿天飛 台灣早晚希臘化

2018年11月18日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

選前最後黃金周末─超級星期六，台北市長柯文哲17日火力全開，痛批對手國民黨丁守中、民進黨姚文智是舊政治，滿街看到他們砸錢買廣告，政見都在撒幣，若持續這樣下去，台灣遲早有一天會被搞成希臘一樣。柯P強調，政治雖有競爭，還是要維持理性、自主，做自己向前行，至於選舉結果就交給選民決定。

台北市長選情激烈，丁守中、姚文智近來加強廣告宣傳政見，主張恢復發放重陽敬老金的姚文智，喊出若當選敬老金不但要發，還要從原本1500元加碼到2000元；柯文哲昨批評丁、姚是舊政治，台灣畢竟還是要向前行。

柯文哲進一步表示，丁、姚選舉模式就是砸錢，提出的政策則是撒幣，不論電視、廣播、公車、LED牆，到處都可以看到他們的廣告，他自己也在選舉，很清楚那些花費要多少錢，選舉砸錢砸成那樣實在太可怕。

柯文哲認為，所有的錢都是國家稅金，不能說每天這樣撒幣，台灣總有一天會被搞成希臘。他強調，政治雖然有競爭，但還是要有理性、自主性，該怎麼做就怎麼做，做自己往前行。

至於砸錢、大撒幣舊政治思維是否影響此次選舉，柯文哲說，4年來台北市相對整個台灣而言還是leading city（領先城市），而改變台灣從首都開始，這是他堅持的理念，尤其是台灣城鄉差距很大，台北做為最先進的城市，各項制度應先行，拉動整個台灣往前進步。

柯文哲以推動雙語教育為例，從台北開始先做，到全台可以都實施雙語教育恐怕要20年，但還是要堅持理想，讓台北先行，這是他的理念，能不能成功要看市民選擇，藉機向市民拉票。

(中國時報)