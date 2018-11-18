姚嗆 10億敬老政策打水漂 才是可笑

民進黨台北市長候選人姚文智（左）17日前往台北市信義區四獸山登山口，向清早前往爬山的民眾握手拜票，有支持者帶著逆轉勝的衣服前來為姚文智加油打氣。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨台北市長候選人姚文智今舉行大型造勢「手牽手護台北-手護國家首都」，下午3點33分自台北市政府前出發，沿著市政府周邊的仁愛路、光復南路、市民大道、東興街前進，一起「擁抱東區大公園」，最後再回到市政府前，象徵「接管大巨蛋，前進市政府」。

選戰黃金周，姚文智昨冒著風雨與百工百業代表一同舉行「手牽手，護台北」記者會，替18日的造勢活動宣傳。姚文智說，「手牽手」活動全長3.6公里，就是要呈現解決大巨蛋的方案，牽出「東區大公園」，變成「公園中的巨蛋」。

姚文智日前曾抱怨自己因選舉負債千萬，暗指黨中央給的資源不夠，蔡英文總統回應，「如果姚文智覺得再需要多點幫助，相信黨中央會提供幫助」。姚說，他從來沒有說過黨中央給的資源不夠，其實那天他開完記者會後，小額捐款如雪片般飛來，是過去10倍，他非常感謝。他希望所有人堅定意志 ，「救高雄也救台北」。

對於姚的「師父」、駐日大使謝長廷是否會來輔選？姚文智表示，已經跟謝約好，19日起將展開全市車隊大掃街，首發團就邀請謝長廷來參加，選前之夜謝長廷應該也會來。

另外，姚文智昨也推出政策影片系列第一部，闡述長者照護政策。姚文智說，他上任後將重新發放敬老金，直到台灣年金改革逐漸平衡。

對於柯文哲批評恢復重陽敬老金是「選舉砸錢、政治撒幣的舊政治」，他回嗆「可笑」。姚文智說，柯文哲停止敬老金，表面上是省錢，但他為了選舉又急就章推出老人共餐及敬老卡等政策，花了將近10億，執行率卻極為低落，敬老卡使用率僅3成、老人共餐參加僅有2％，政策完全沒評估、沒效果，才是真正的「大撒幣」。

姚文智說，柯文哲2014年關帳後又收了將近千萬，2018年關帳兩個月後，有人捐錢他還照收不誤，已經過了很多天，柯文哲還是沒有回答。姚文智再度呼籲，「選舉快結束了，你關帳後又收錢，請你回答。」

(中國時報)

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