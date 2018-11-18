11月23夜 韓徵500禿頭照亮高雄

2018年11月18日 04:10 中國時報 林宏聰 、 楊佳穎 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國瑜昨天在鳳山場造勢晚會與妻子李佳芬同框合唱情歌。（劉宥廷攝）

鳳山場造勢晚會帶來商機，知名飲料店也來軋一腳。（劉宥廷攝）

小吃攤商在韓國瑜岡山造勢場賣出逾3000條香腸。昨天鳳山這場光是白天就準備2300條，結果還沒到下午3點，就僅剩500多條，有信心再補貨會衝破4000條。（劉宥廷攝）

豬隊友又來了！國民黨主席吳敦義17日南下高雄，語出驚人暗諷陳菊「肥滋滋」、「走路像豬母」，連韓粉聽了也嚇一跳；韓國瑜昨晚除切割外還呼籲，選舉沒必要搞得像殺父之仇、奪妻之恨。針對失言說，國民黨主席吳敦義昨晚發表聲明說，「我用的形容詞不當，我對此抱歉！」

沒必要像殺父奪妻

吳敦義昨到高雄參加雲林同鄉會聚會時，前國策顧問譚量吉談起同是雲林鄉親的黃俊英，參選高雄市長被人奧步陷害而落選，吳敦義竟接話說：「害他的人，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像豬母」，暗指陳菊「走路工事件」。韓陣營幕僚得知吳失言，更咬牙切齒地說：「這傷害太大了，真的是豬隊友！」

韓國瑜昨晚強調，選舉沒必要搞得像殺父之仇、奪妻之恨。他也深知高雄人對花媽的情感，因此極力避免選戰走回藍綠對決局面。

覺醒與盲從的對決

韓國瑜強調，2018選舉絕非藍綠對決，而是「覺醒與盲從的對決，也是好日子與苦日子的對決，更是人民作主與族群分化的對決」，過去決定乞丐的是皇帝，今天決定乞丐的是政府，選票可決定未來是個製造分化、製造貧窮的政府，還是創造財富、團結的政府。

他呼籲民眾，11月24日應拒絕盲從，該改變的改變、該翻轉的翻轉，才有資格向全世界證明，台灣是名符其實的民主聖地。

韓國瑜致詞情緒渲染力十足，最後不改幽默本性說，選前之夜，要徵求100個禿頭照亮高雄，讓現場又哭又笑，他隨後又說如果不過癮，乾脆徵求300個、500個禿頭一起在選前之夜上台進場，台下立刻歡聲雷動。

吳籲小心前車之鑑

聲明中，吳敦義表示，他講的是一個陳年往事的事實，黃俊英過去是他的副市長，在10年前選舉的時候就是因為選舉的奧步而以微小的差距不能當選，雖然最後法律證明黃並沒有做不法之舉，但於事無補；「今天我在這邊提醒，我們的競爭者可能會再用同樣的奧步來影響選舉，這些都是事實，但是可能我用的形容詞不當，我對此抱歉，但前車之鑑我們不可以忘記，要小心、小心、小心。」

(中國時報)