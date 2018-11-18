提油救火 豬隊友別扯後腿

2018年11月18日 04:10 中國時報 王正寧

國民黨高雄市長候選人韓國瑜，意外為九合一選舉捲起「千堆雪」，威力甚至外溢全台，以一人之勢拉抬藍營的選情。「韓流」的成因很多，很明確的是，當中與國民黨的連結很少；然而，黨內老舊勢力眼看形勢大好，豬隊友、豬隊長又來「亂入」，一盤好棋難保不會被翻轉。

國民黨的醬缸文化，培養不出「戰將型」的勇士，更難容「令狐沖」這樣的人物。在被冷凍了十幾年，因緣際會，或者可以說歪打正著，讓這個「非典型」的韓國瑜也能出頭天。也因為少了政客味，多了些草根味，才能拔地而起，打破2014年以來藍營的悶政治，率領支持者找回藍天。

在歷經國民黨空前挫敗後，大老們怯戰的怯戰，小老們則爭相往台北等優勢選區卡位，有多少人願為黨披褂上陣，更何況在黨沒資源的情況下深入綠營票倉，傳統的藍營政客對此「不可能的任務」絕對是避之唯恐不及。

但幾個月前，帶著一瓶礦泉水和一股傻勁南下，還抱怨黨中央連一碗滷肉飯都沒給，當時沒錢沒人的韓國瑜，是不是選真的都是個大疑問。憑著個人特質及網紅魅力，快速集結超越黨派的高人氣，重寫選舉史上一頁奇蹟。

如今韓國瑜聲勢鵲起，拼自己的選舉還需全省馳援，儼然黨的「救世主」；但此時想「沾光」的隊友紛紛歸隊，甚至想要搶舞台、爭曝光，希望選後「論功行賞」，在功勞簿上被記上一筆。

然而，韓國瑜旋風正因為沒有這些「包袱」，如果又因為提油救火，勢將讓選情受到衝擊。如果出錢出力的前立法院長王金平在自己的場子可以大局為重，只講兩句話，把鎂光燈讓給韓國瑜，就請黨內豬隊友們「保持距離」，別再損人不利己。

(中國時報)