提油救火 豬隊友別扯後腿

友善列印
中國時報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜，意外為九合一選舉捲起「千堆雪」，威力甚至外溢全台，以一人之勢拉抬藍營的選情。「韓流」的成因很多，很明確的是，當中與國民黨的連結很少；然而，黨內老舊勢力眼看形勢大好，豬隊友、豬隊長又來「亂入」，一盤好棋難保不會被翻轉。

國民黨的醬缸文化，培養不出「戰將型」的勇士，更難容「令狐沖」這樣的人物。在被冷凍了十幾年，因緣際會，或者可以說歪打正著，讓這個「非典型」的韓國瑜也能出頭天。也因為少了政客味，多了些草根味，才能拔地而起，打破2014年以來藍營的悶政治，率領支持者找回藍天。

在歷經國民黨空前挫敗後，大老們怯戰的怯戰，小老們則爭相往台北等優勢選區卡位，有多少人願為黨披褂上陣，更何況在黨沒資源的情況下深入綠營票倉，傳統的藍營政客對此「不可能的任務」絕對是避之唯恐不及。

但幾個月前，帶著一瓶礦泉水和一股傻勁南下，還抱怨黨中央連一碗滷肉飯都沒給，當時沒錢沒人的韓國瑜，是不是選真的都是個大疑問。憑著個人特質及網紅魅力，快速集結超越黨派的高人氣，重寫選舉史上一頁奇蹟。

如今韓國瑜聲勢鵲起，拼自己的選舉還需全省馳援，儼然黨的「救世主」；但此時想「沾光」的隊友紛紛歸隊，甚至想要搶舞台、爭曝光，希望選後「論功行賞」，在功勞簿上被記上一筆。

然而，韓國瑜旋風正因為沒有這些「包袱」，如果又因為提油救火，勢將讓選情受到衝擊。如果出錢出力的前立法院長王金平在自己的場子可以大局為重，只講兩句話，把鎂光燈讓給韓國瑜，就請黨內豬隊友們「保持距離」，別再損人不利己。

(中國時報)

11月23夜 韓徵500禿頭照亮高雄 攤商跟著韓總跑 荷包賺飽飽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。