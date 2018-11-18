攤商跟著韓總跑 荷包賺飽飽

2018年11月18日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

「跟著韓總跑，那就有錢賺！」這句話已成高雄各攤商間廣為流傳的一句話，昨晚登場的鳳山造勢會，前一天就有攤商搶著進駐卡位，鳳山場旁的公共停車場已湧入上百家攤商擺攤，不少路過民眾還以為鳳山多了個周末市集；攤商也嗅到推銷技巧，搭上超夯的翻轉口號，香腸、小蕃茄、雞蛋糕、豆乳雞全在翻轉。

不少攤商是連跟韓國瑜三山造勢，每場必到，也有攤商臨時加入，趕在選前黃金周，準備大賺一筆選舉財；攤商忙得不可開交，卻不喊累，各個滿臉笑容喊說，跟著韓總跑場，荷包賺滿滿；攤商在岡山場賣出近3000條香腸，昨這場光是白天就準備2300條，結果還沒到下午3點，就賣僅剩500多條，有信心會再補貨，衝破4000條。

賣小番茄的攤商也打出翻轉牌，她不諱言說，韓國瑜當市長帶著高雄好吃農產品，走向國際搶訂單；而也有賣香蕉清冰的攤商掛起「韓冰」字樣招牌，搶搭韓女兒風潮，業者表示，香蕉清冰是旗山特產，配上有關韓的關係，果真吸引不少韓粉捧場。

賣冷泡茶的攤商則感謝韓總帶來的選舉財，他說，去韓的場子，只要在那賣一天，幾乎就等於平常一周的業績；賣雞蛋糕的攤商則說，他們從台北趕下來，原想說南下擺攤扣除交通、時間等成本，也許不會賺錢，但就是要用行動力挺韓國瑜，沒想到，人潮超乎想像，忙到停不下來。

賣米糕許小姐說，看到太多人因韓國瑜發大財，平常都擺在騎樓固定攤位，這場特別全家總動員，跑來這邊賣，備料比平常多10倍，準備5、60斤米糕要來賣。

現場攤商大多販售國旗周邊小物，有國旗、改版「韓國瑜凍蒜國旗」，就連知名連鎖店50嵐飲料也來現場賣簡單飲品，達美樂披薩店也軋一腳這場搶錢嘉年華會。

(中國時報)