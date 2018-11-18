與智囊團切磋攻防 韓北上閉關

2018年11月18日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長選舉電視辯論會將於19日登場，各界都在看韓國瑜、陳其邁如何攻防，韓國瑜相當重視這場辯論，不僅已經閉關準備2天，昨晚鳳山大造勢後，也排開行程立刻趕往台北與智囊團進行模擬練習，絕對要在辯論當天發揮百分百水準。

上回公辦政見會，外界對韓國瑜有高度期待，但他行程滿檔體力耗盡，表現不如預期，面對19日唯一場電視辯論會，雙方將有6回合來回攻防，韓國瑜已閉關2天，找藍營智庫、在地議員商討對策，成員多達近20人。

據了解，包括國民黨智庫經濟組召集人林祖嘉、外交國防組召集人林郁方、張善政、杜紫軍、李鴻源等人皆韓國瑜的政策智囊團，也有不少高雄學者主動提供包括交通、產業、治水、空汙等資料，疊起來厚度超過50公分。

韓國瑜為了全心準備辯論，取消原先安排好的掃街行程，鳳山造勢結束後，他與幕僚北上，在台北進行模擬辯論練習，揣摩陳其邁可能提出的尖銳問題，而針對日前對手多次質疑的太平島挖石油、人口成長到500萬，都已預備好詳細論述。

幕僚表示，這2天只能先改由韓國瑜妻子李佳芬、女兒韓冰代打，李佳芬當分身走訪市場拜票，昨晚也在鳳山造勢晚會與韓國瑜首度同台，韓冰在後台幫忙，對民眾要求合照來者不拒。

「我覺得大家太重視這次辯論了，搞得2個候選人都好緊張！」李佳芬說，希望外界不要過分期待看到誰輸誰贏，選舉辯論不是戰爭，只是透過雙方詰問、論述，把各自的想法講清楚就好。

23日選前之夜，韓國瑜選在夢時代旁舉辦大型造勢，不過國民黨高市黨部表示，因須固守北市選情，主席吳敦義將留在北部。

(中國時報)