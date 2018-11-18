邁18日岡山造勢 小英將缺席

2018年11月18日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

對力求守住高雄的陳其邁來說，19日電視辯論是全力一搏好時機，黨中央文膽、高市府幕僚全進駐，提供意見、勤練模擬問答，除了詳述準備許久的政見外，也會猛攻對手對高雄不了解，「那天的問題就不是一心路到十全路那麼簡單了！」

陳陣營發言人趙天麟說，陳其邁政策準備已久，直接將原本的政策白皮書小組轉成辯論小組，以學者為主、政治性幹部則是輔佐角色，包括林錦昌、姚人多等黨中央文膽均已多次南下，對辯論攻防提供意見。

在地部分，則有代理市長許立明、副市長史哲、立委劉世芳及市府幕僚群參與討論，隨時補充市府政策規畫及執行狀況等資料，由趙天麟擔任辯論小組召集人，陳其邁並沒有特別閉關準備，早上掃街、晚上與幕僚開會，常討論2、3個小時，直到深夜才結束。

趙天麟說，陳其邁對政策的掌握度非常有信心，但自認口條技巧確實沒韓國瑜好，口舌之爭難以勝出，所以辯論當天不會太強求口語表達，而是盡量嘗試以更易懂的方式將政見表達清楚，展現對政策的熟稔。

「我們知道韓主委正在埋首苦讀，請他好好準備！」趙天麟「先禮後兵」，打趣說陣營已準備好籤筒，利用電視辯論6題互相詰問機會，從籤筒中隨機抽6題，包括高雄38個行政區、舊部落地名、四季蔬果種類等，「韓主委恐怕得花時間背熟！」

陳其邁18日岡山造勢，蔡英文總統確定不會出席，但23日選前之夜仍未確定，趙天麟強調，小英總統已到高雄助選多次，陳其邁怎可能不歡迎？只是全台灣選前之夜都在搶蔡英文出席，必須看總統行程而定，目前還在協調中。

(中國時報)