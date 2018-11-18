說謊就是說謊 侯營酸要辯啥

2018年11月18日 04:10 中國時報 許哲瑗 、 王揚傑 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌擔任台北縣長時，匿報台北自宅遭竊180萬元，事隔多日迄未說明案情，還要求對手追加一場交叉詰問辯論會讓他交代清楚。侯辦質疑，老縣長自認「當年都講得清清楚楚」，怎還需要侯友宜辯論詰問？市議員候選人葉元之抨擊：「說謊就是說謊，要辯論什麼？」

自認講清楚 怎需詰問

蘇貞昌當年在競選期間住家遭竊180餘萬元巨款，國民黨新北市議員林國春日前爆出蘇在這宗竊案發生時，僅稱護照失竊卻匿報遭竊巨款，且向他主政的台北縣報案，種種作為都異於常理。

16日媒體提及此事時，蘇貞昌表示這是「冷飯熱炒」，甚至一度打斷記者提問，開嗆要侯友宜直接出面問他。

17日媒體繼續追問是否是「見笑轉生氣」？蘇貞昌冷笑三聲後答，「完全沒有這回事」，有問題候選人可以交叉詰問，現在還有時間，歡迎加辦一場辯論會，因為8成市民都想靠看到市長辯論，而不是在那裡抹黑。

蘇貞昌還說，他是選市長，就要由國民黨的市長候選人自己來講，不要老是躲在新聞稿、辦公室或是議員後面，這樣當市長候選人不好。

侯友宜表示，老縣長有些事說不清楚，像失竊180萬的事情，為何報案的方式不同？為什麼這麼多現金遺失？這個問題說清楚就好了。

資金來源說 啟人疑竇

侯辦指出，蘇前縣長拒絕回應，是怕自己說錯話被抓包？還是沒把議員放在眼裡？老縣長既然自認「當年都講得清清楚楚」，怎麼還需要侯友宜來當面辯論詰問？

新北市議員候選人葉元之則抨擊，蘇貞昌「說謊就是說謊，要辯論什麼？」180萬的資金來源為何要說謊？為何要吃案？難道辯論贏了，金錢來源就正當？吃案私了就合法？

葉元之表示，蘇貞昌說「不要每次到選舉，就把過去的事情冷飯熱炒」，但這次選舉的冷飯王不就是蘇貞昌？蘇貞昌炒大群館、新莊土地的冷飯，侯友宜都正面應對，拿出單據來解釋，現在換到蘇貞昌被檢驗，怎麼就縮起來？

(中國時報)