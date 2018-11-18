打侯咄咄逼人 於己就怪抹黑

2018年11月18日 04:10 中國時報 陳俊雄

民進黨新北市長候選人蘇貞昌從選戰開始，猛打侯友宜文化大學大群館案、新莊購地案毫不手軟，對自己匿報180萬元竊案卻說成是「抹黑」，甚至還要求侯與他再開辯論。同樣都是「已經說清楚」，對人咄咄逼人，於己卻變成抹黑，天底下有這種道理嗎？

蘇貞昌位於北市新生北路自宅遭竊180餘萬元，原本只是件單純的闖空門竊案，但蘇貞昌匿報遭竊180餘萬元，還向自己主政的台北縣報案，由於當時正逢選舉期間，一連串的斧鑿痕跡不免令人起疑。

台灣竊案頻傳已是不爭事實，不然蘇貞昌擔任行政院長時，怎會找來各界公認的刑事長才侯友宜擔任警政署長改善治安？更何況，社會名人遭竊也時有所聞，但蘇貞昌遲遲不說明自家竊案狀況，反而歸咎成對手「抹黑」，甚至嗆聲侯友宜加開辯論，究竟是誰才沒把真相說清楚、講明白？

蘇貞昌多年來一直把「檢驗」掛在嘴邊，也常把從政以來通過種種嚴格檢驗而自豪，這次的180多萬元竊案，蘇貞昌一反常態沒能明快處理，拖泥帶水語焉不詳，一會說是「抹黑」、一會又說要「加開辯論」，對於說明竊案真相毫無幫助。

選舉期間碰到外界質疑，侯友宜、蘇貞昌同樣都聲稱「已經說清楚」，但侯友宜攤開各種單據證據、還找來律師一一細說分明；蘇貞昌卻是轉頭走人，再來則是以一句「抹黑」回應，還揚言要再開辯論，蘇貞昌強勢回應風格，令人大開眼界。

(中國時報)