投票率高低 龍燕勝敗關鍵

2018年11月18日 04:10 中國時報 盧金足

選戰最後一哩路，決戰中台灣！隨著霸王級超強「韓流」效應外溢，國民黨台中市長候選人盧秀燕選情加溫，綠營支持者危機感加深，台中市長林佳龍主打政績牌與花博口碑，還要忙於化解空汙殺傷力，龍燕之爭儼然是場動員比賽，藍綠吹集結號，投票率成為勝敗關鍵。

盧秀燕從選戰開打，一路緊咬空汙、恢復老人健保補助及花博議題，除貼近民意最有感的反空汙，銀髮族在意健保補助費排富門檻，訴求恢復補助；林佳龍以1000元敬老愛心卡加碼解套，從搭計程車或門診掛號費擴大使用，試圖化解高齡市民的反彈。

最近國民黨高雄市長候選人韓國瑜、新北市長候選人侯友宜與盧秀燕3都合體喊出「六都過半，邁向全壘打」；禿子、漢子、燕子中台灣造勢，激出藍軍支持者熱情。

受到民進黨中央執政不力的大環境影響，綠營支持者投票意願相對降低，蔡英文總統關切台中選情，曾一周3次到台中固票；林佳龍也感受選情繃緊，疾呼支持者拉票、催票、投票，票投出來才能決定勝負。

1118反空汙遊行今天將在台中市壓軸登場，號召「用選票反空汙」，展現「空氣票」力道；在反空汙遊行前夕，有近百名環保專家學者連署力挺林佳龍環保政策與改善成果反制，讓林表示「感動到快流淚」，但遭盧酸「如果林市長對空汙束手無策而哭，那市民朋友該怎麼辦？」龍燕隔「空」戰火交織。

林佳龍以「政績是王道」交出4年任內成績單，力拚選民認同，剛登場的花博營造城市光榮感，盼能「搏」得選票，龍燕決戰進入最後廝殺，盧秀燕以拚經濟，引韓流、神探祭出三都治理相互拉抬，兩人卯足勁攻城掠地，最後倒數6天，藍綠誰能催出高投票率將是勝負關鍵。

(中國時報)