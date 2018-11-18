林佳龍拚連任 台中隊進步延續

2018年11月18日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

民進黨台中市長候選人林佳龍選前黃金星期六在太平體育場，舉辦「我們都是台中隊」光榮晚會，現場擠進3萬多人，競選旗幟飄揚。林佳龍進場時，現場「凍蒜」聲不絕於耳，氣勢磅礡。林佳龍致詞時，細數4年來建設成果，創下許多台灣第一的紀錄；他強調，台灣出現負面能量，台中隊是進步力量，絕對不能被擊倒，「要讓進步延續！」

林佳龍晚間8時許抵達，現場氣氛激昂陷入瘋狂，「林佳龍凍蒜！」呼聲震天價響，林佳龍致詞細數山、海、屯、城等各區建設成果，強調台中4年來招商9000億元成績是全國第一、青年留鄉意願是全國最高、薪資成長率是六都第一，托育一條龍及敬老愛心卡、綠柳川、葫蘆墩圳、台中世界花博及台中火力發電廠降載等，創下許多台灣第一。

「台中隊代表的就是進步力量。」林佳龍說，4年前沒有人想得到，台中有1天會成為全台灣領頭羊，「進步已經在發生」，美好已經讓所有人都看到，但這次選舉，在全台灣有一股龐大負面能量，不理性的、訴諸仇恨的謠言、謾罵、攻擊等鋪天蓋地襲來，絕對不能讓負面能量擊倒，呼籲選民要站出來，每個人手上握有的每一票都是關鍵的力量。

針對國民黨盧秀燕猛打空汙議題，晚會站台者也針對空汙提出澄清及說明。交通局長王義川直指，對手盧秀燕一再抹黑看衰台中；前環保署副署長詹順貴說，林佳龍上任就與台中火力發電廠協調友善降載，是全國各縣市第一個如此做的縣市，防治空汙成果名列前茅；前行政院長游錫堃及立法委員林昶佐均指出，台中火力發電廠是在前市長胡志強、盧秀燕擔任立委任內放行興建，責怪林佳龍並不合理。

對於對手盧秀燕昨天造勢晚會上各種批評，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，只希望選舉能夠正向提出政見，不要再有抹黑、扭曲，其餘人民自有公斷。

(中國時報)