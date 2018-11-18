盧秀燕喊凍蒜 給媽媽市長機會

2018年11月18日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

選前超級星期六，國民黨台中市長候選人盧秀燕17日晚間攻進台中山線票倉「豐原」舉辦造勢晚會，現場湧入爆滿民眾高喊「盧秀燕凍蒜！」前行政院長張善政、藍委天團到場助講反應熱烈，最後還爆出「韓流」彩蛋驚喜。盧秀燕細數蔡政府缺失，炮轟民進黨真心換絕情並激動地說，台中要翻轉，台中未來掌握在我們手中，下個禮拜六我們一定會順利成功，讓台中市好經濟、好空氣、好生活。

「翻轉台中！飛燕啟程！」超級星期六造勢晚會，7000張紅椅座無虛席，因人潮不斷湧入，志工忙著增設椅子到1萬張，還有民眾站著相挺，主持人洪孟楷在盧秀燕進場後宣布「現場超過3萬人啦！」張善政狂轟林佳龍團隊「招商成績膨風及抗空汙無力！」

「1124救空氣、1124救經濟！」盧秀燕火力全開，點名林佳龍、吳音寧、張天欽都是「會A國家資源的A咖」；最大A咖是蔡英文，「A我們國家、A我們人民，給我們苦日子！」她話鋒一轉說，這都沒關係，換人換黨，選舉投票時，換我們人民站出來，給這些A咖教訓。

盧秀燕猛批民進黨「不會顧經濟，專門拚政治，害人民受苦」，她懇求鄉親「給媽媽市長一個機會」，她對國家財政預算、對市政都非常了解，她已經準備好了，當選市長未來4年會拚乾淨空氣，讓大家擁有健康。

盧秀燕強調，她承諾當市長，不會A資源，只會拚經濟、拚經濟、再拚經濟；用「台中富市3」，前店後廠自由港，貨出去人進來，「這4年大家過得不好，未來4年我們要一起拚經濟。」

晚會最後暗藏「韓流彩蛋」驚喜，重現韓、盧、侯3都候選人合體影片，最後上千隻飛燕氣球空飄，象徵「飛燕啟程，台中市藍天再現」。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇說，林佳龍不怪中央能源政策錯誤，反而都把責任推給前朝，看不出負責任的態度，令人遺憾。

(中國時報)