國民黨拚翻轉雲嘉南 民進黨澎釋利多

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中國時報
／台北報導

選前超級星期天，國民黨今（18日）將在嘉義市舉辦「翻轉雲嘉嘉南-堅定向前 團結勝選」晚會，除了視訊連線南北兩大人氣候選人韓國瑜、侯友宜，前總統馬英九、黨主席吳敦義將陪同4位縣市長候選人大進場，並在台上共同擊破「綠色大冰塊」，象徵打敗過去民進黨執政下「凍結」的悶經濟。

南菜販北神探連線加持

身兼民進黨主席的蔡英文總統則跨海助選，並可望帶來「除了菸酒，台灣旅客到離島免稅購物商店購物，一年免稅額將從現行的6萬元提高到10萬元」的大禮。

國民黨發言人洪孟楷指出，雲嘉嘉南4縣市目前都由民進黨執政，造成人才外流、年輕人在地方找不到工作等，且中央執政兩年多兩岸關係急凍，更讓雲嘉南許多飯店、旅遊、餐飲業者苦不堪言，「觀光」變「關光」。

晚會晚間6時在嘉義市立棒球場停車場舉行，預計至少萬人到場力挺，會中安排兩大高潮點，首先由4位縣市長候選人同台、各自發表政見後，視訊連線高雄市長候選人韓國瑜、新北市長候選人侯友宜，讓雲林女婿及嘉義子弟「南菜販、北神探」一同加持。

藍鎚擊綠冰打破悶經濟

第二個小時由馬、吳陪同4位縣市長候選人在萬人簇擁下大進場，並宣示共同拚經濟、在台上以藍色鎚子共同擊破「綠色大冰塊」，象徵打敗過去民進黨執政下「凍結」的悶經濟。

晚會最後全場大合唱「感恩的心」；洪孟楷指出，因本次主場在嘉義市，將以這首歌感謝過去嘉義市民對黃敏惠的肯定，如今黃再出發，就是用回饋感恩的心，要報答嘉義人對她的栽培。

至於蔡英文今天除了台中市的廟宇參拜行程外，把兩個「改革不回頭、鬥陣顧台灣」造勢場，留給選情告急澎湖縣及南投縣。

英賴同台拚觀光增供水

民進黨執政的澎湖縣，受到年金改革衝擊，嚴重影響選情。縣長陳光復說，軍公教離島加給澎湖和金門差距有4千元，今年4月，中央已經給澎湖縣增加了1860元，要再加碼恐怕很難；因此，此次蔡英文與行政院長賴清德一起同台造勢，可望宣布海水淡化增加數及提高離島購物免稅額。

陳光復說，日前總統視察澎湖時提到，民生供水是人民基本權利保障，必須做到水質提升與充足供水目標，4千噸海水淡化廠的計畫，耗時10餘年之久是長了一點，完成後供水還是會有不足的現象。中央要求6千噸的海水淡化廠要盡速到位，至於未來營運的虧損，由中央支援。

(中國時報)

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