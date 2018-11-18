挺邁護高雄 8萬人大喊We care

2018年11月18日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

「We care我在乎」熱氣球遊行活動17日在高雄市登場，吸引超過8萬人參與，圖為參與遊行的小飛象等造型熱氣球，吸引民眾目光。（林瑞益攝）

民間發起的「We care我在乎」熱氣球遊行活動17日登場，主辦單位表示共吸引超過8萬人參加，市民揮汗遊行，共同守護高雄價值，民進黨高雄市長候選人陳其邁、總統府祕書長陳菊、高雄市議長康裕成及議員候選人等人出席遊行活動。

穿著短褲、T恤、球鞋參加遊行的陳其邁說，他並沒有特別打扮，穿日常生活、輕鬆自在的衣服；高雄是一個溫暖的城市，這幾年高雄越來越漂亮，環境也越來越好。他會走完全程。

他表示，高雄是一個溫暖的城市，有好山好水，有人比喻這場選舉是北風跟太陽的故事，雖然韓流夜襲刺入每個溫暖人的心，但他相信高雄是一個溫暖的城市，他要展現愛與和平力量，禁止抹黑造假、網路霸凌，讓高雄能夠更多元包容、更平安順利。

其實，下午2時就有3萬人擠滿高雄文化中心的廣場，眾人耐心排隊等候遊行。陳其邁表示，這是高雄人站出來表達要守護民主，這段時間也收到很多抹黑，其實高雄這幾年來越來越漂亮，大家都以高雄人為榮。

對於大家出席We care活動是來相挺的？陳其邁說，這場活動是挺高雄，挺台灣民主，即便是藍或綠，或者是支持不同候選人，站出來守護民主，守護高雄的大家一致想法。

至於有人問帽子是否有特別準備？陳其邁說，這是在車上隨便抓一頂來帶，花媽的比較漂亮。這場遊行活動的舉辦是因為近來「韓流」在網路掀起強大聲量，讓要理性交流的意見在網路被洗版、霸凌，網友自發性地在臉書設立「We care我在乎高雄」活動要對抗霸凌和汙衊。

遊行總指揮尹立昨天帶領玫瑰花隊伍打頭陣，他說，看到很多民眾自發性站出來守護高雄，民眾的熱情令他感動；選舉可以有立場，但不要超越人性。

此外，陳其邁17日上午到旗津區車隊掃街拜票，媒體問「We care」活動是否在與韓國瑜較勁，陳其邁表示，大遊行是民間自發性活動。他晚上還會抽空看看金馬獎頒獎，因為他本來就關心影視跟電影產業，金馬獎是華人圈重要活動，每年有空都會看。

(中國時報)