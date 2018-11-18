小智6號樂園 粉絲送橘換簽名

2018年11月18日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

選前倒數黃金周，新竹市長林智堅17日下午於關新公園舉辦「小智6號樂園」親子歡樂會，吸引眾多親子前往看表演、逛市集並響應大桔大力挺小智活動，許多民眾都帶橘子前來參與換取林智堅限量簽名海報，現場最後也疊起一箱箱的「許願橘子」。

林智堅表示，政治就是眾人之事，台灣最寶貴的精神就是民主，大家是這座城市的主人，不要忽略自己手中的選票，投票日逐漸接近，他仍堅持3不1要的精神，不抹黑、不造謠、不攻擊、要政見，希望能提升台灣的選舉文化，為市民帶來更多幸福。

他說，過去4年城市正翻天覆地改造，很多人稱他是城市改造王，他則期許自己是這座城市的總工程師，讓城市的發展越來越好，要讓市民很光榮、很驕傲地說，「我是新竹人！」

未來他將持續在市政上努力，向中央爭取經費，蓋兒童醫院、轉型天燈館為兒童探索館、讓國中小班班有冷氣，整座城市越來越幸福。

林智堅昨天也在現場分享1位市民寫給他的鼓勵信，內容寫道，「我是1個單獨撫養2個小孩的媽媽，但我一直不感到孤單，因為我住新竹，我住在幸福城市，我們的市長是林智堅。」

林智堅說，他也回應這位單親媽媽，團隊會持續努力創造幸福城市，絕對不讓她孤單，未來他將更加努力，與幸福特攻隊一起給市民最好、最幸福的生活。

「小智6號樂園」親子活動則是匯集了FOCA福爾摩沙馬戲團等系列精采表演，重頭戲是市民帶著橘子向林智堅索取現場簽名大桔大力海報活動。

林智堅表示，因他無心的在直播中吃橘子，引起市民迴響，因此這次也推出帶橘挺小智換海報活動，大家都在橘子上寫上祝福與對城市的期待，換了海報後再排隊與林智堅合照，場面相當熱鬧。

(中國時報)