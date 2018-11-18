用歡樂對抗仇恨 見證城市轉變

2018年11月18日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

「We care 我在乎」熱氣球遊行活動17日吸引8萬人參加，活動後接著舉辦晚會，活動總指揮尹立發表愛情宣言說：「我要告訴全世界，高雄，我們的城市、我們的土地、我們的母親，請大聲地說出我們愛她！」

下午登場的「We care 我在乎」熱氣球遊行活動，許多民眾扶老攜幼參加。上午10時，包括小飛象、玫瑰花、超人雞等9顆空飄大氣球已準備就緒，另有4台老虎、鯨魚等氣球台車停放在路旁，吸引大批民眾駐足拍照，活動開始前已感受熱鬧氣氛。

下午2時起，隊伍集結後陸續出發，從五福一路走到哈瑪星鐵道文化園區，路線近5公里，沿路還安排各種表演，民眾邊走邊欣賞。現場扮成唐吉訶德騎士的人物造型吸睛，民眾紛紛要求合影。

至於晚會，在一連串表演後，尹立發表愛情宣言，他說，大家帶上各式各樣的創意，用溫暖抵抗寒冷，用歡樂對抗仇恨，一起為拒絕醜化、力抗霸凌、反對介入、停止仇恨、守護高雄而勇敢無懼走上街頭，「Ｗe care Kaohsiung」。

他表示，感謝大家認同高雄價值，見證高雄轉變，一起站出來、走出來，選舉不該也不能超越人性；這是一場市民優先的公民運動，也是一場虛假與真實的對抗，更是捍衛這得來不易的民主自由價值，大家做了一個最好的示範，用正面、積極、樂觀來面對，以愛的力量來突顯惡力量的荒謬。

接著，藝人陳明章演唱《幸福進行曲》，他將曲中的台北城改成高雄城，歌詞中提到：「春夏秋冬，沒你怎樣過」令許多民眾相當感動。

(中國時報)