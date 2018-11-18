陸片配額扼殺觀影自由

2018年11月18日 01:12 中國時報 林淑娟 、 尤嬿妮 報導

陶晶瑩昨第6度擔任金馬獎頒獎典禮主持人。◎金馬攝影採訪團／陳俊吉、盧禕祺、粘耿豪、羅永銘、張祐銘

第55屆金馬獎頒獎典禮17日在國父紀念館舉行，主持人陶晶瑩（陶子）表現令人讚賞，值得一提的是，她在邀請評審團起立接受現場觀眾致意時，突然丟哏讓文化部接招，她提到金馬獎是國際級電影盛事，它不是高牆，而是一面鏡子，卻僅有評審團與身為主持人的自己看過所有入圍影片，一語點出文化部陸片配額制度多年來的不合時宜。

在配額制度下，文化部每年僅開放10部大陸電影在台上映，導致台灣觀眾無緣欣賞到所有金馬獎入圍佳片，陶子昨問現場觀眾：「你們是不是很想看所有入圍的電影？是否能讓每年入圍的電影都給所有人看到？」全場用熱烈鼓掌回應，接著她走向文化部長鄭麗君面前握手請命：「希望跟文化部長一起努力，您很努力，我們也希望它更好！」

莫文蔚美聲壓軸

陶子連續3年、也是第6度主持金馬獎頒獎典禮，她依舊稱職、收放自如，儘管今年因表演項目多了兩段，因此她自宮主持人出場時間，不過只要她一現身，便以她亦莊亦諧風格Hold全場，且多次現身在台下訪問入圍的電影人，讓電影人備受尊崇與窩心，也可見她為典禮做足功課的努力。

今年頒獎典禮表演陣容豪華，包括王力宏暌違11年再度登台、擔綱開場表演，莫文蔚美聲壓軸演出，而入圍「最佳原創電影歌曲」的5位主唱者也分別獻唱入圍歌曲，尤其3屆金曲歌王紀錄保持人的陳奕迅（Eason），詮釋愛情片《後來的我們》主題曲〈我們〉，功力爐火純青、情感絲絲入扣。

王力宏誠意十足

入圍最佳原創電影歌曲的陳奕迅、雷光夏、楊大正、李英宏及JV陳政文昨全員到齊，為典禮增添美聲；Eason去年以電影《擺渡人》的〈讓我留在你身邊〉入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，今年挾〈我們〉連莊入圍，他曾表示此曲詮釋技巧難度高、容易損傷聲帶，運用背部肌肉演唱才完成錄音；而導演劉若英首次聽到這首歌時也給出「一槍斃命」的超高評價，表示最喜歡聽Eason唱歌時的呼吸。

而王力宏昨以鋼琴自彈自唱〈Love Love Love〉、〈你不知道的事〉組曲開場，為了配合本屆金馬獎主題「配角」，他量身打造改編歌詞，向電影從業人員致敬，主席李安力讚王力宏誠意十足。

(中國時報)