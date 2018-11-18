影后謝盈萱痛心邱澤落榜

2018年11月18日 01:12 中國時報 李承陽 、 徐桐炘 報導

《誰先愛上他的》謝盈萱金馬封后。◎金馬攝影採訪團／陳俊吉、盧禕祺、粘耿豪、羅永銘、張祐銘

第55屆金馬獎得獎名單

在電影《誰先愛上他的》演出控制狂老媽「劉三蓮」的謝盈萱，挾新科北影影后之勢，昨晚首次入圍金馬即封后，從公布入圍到揭曉，她一直強調自己保持平常心，昨現場公布得獎瞬間，她先是愣了1秒，第2秒仍忍不住淚崩，最後她說：「這個獎，我不會帶走，我會留給劇組『親愛的工作室』。」

謝盈萱領獎後強忍淚水分享感言：「這是我第一次不是表演舞台劇站上國父紀念館，而是金馬獎。」她表示人生有很多事無法預測，「感謝導演徐譽庭、編劇呂蒔媛，謝謝我的對手邱澤…」話還沒說完又被淚水打斷，擦完眼淚，謝盈萱繼續說：「謝謝媽媽、謝謝學校，我非常榮幸跟4位非常棒的女演員一起入圍，妳們都是我很喜歡的演員。」

在後台受訪時，謝盈萱坦承：「男主角不是邱澤，心情很不好，我一直覺得是他，準備好要恭喜邱澤，現在心情很複雜。」同時覺得自己這麼早得獎，不知是好是壞，「頭銜是一個雙面刃，很有壓力，不用叫我影后，叫我謝盈萱。」

46歲徐崢以《人在囧途》系列成為華語電影圈家喻戶曉的演員，此次以《我不是藥神》同時展現內斂和爆發演技，從影多年終於首度入圍金馬，更成功登上影帝之位，他一上台不改愛開玩笑個性，笑言：「應該是尊重年齡和體重都比較資深的演員。」

雖演過許多角色，但徐崢拍攝《我不是藥神》時回到了演員的「初心」，儘管導演文牧野每個鏡頭都拍很多次，但他仍決心配合到底，更感恩幕後工作人員付出，「我的頭很亮，但這些光環都是他們賦予我的。」打趣說：「要在我頭上搞出頭髮滿難的，還有2個髮型。」

徐崢認為金馬是專業殿堂，所有影人就像一家人，希望為華語電影共同努力，他也提到和同片演員一起吃飯時說：「好演員的春天到了，希望這句話在他們身上應驗。」最後徐崢不忘感謝家人，「感謝父親，我很少感謝他，因為他在我大學就去世了，但有他的保佑，母親健康活潑。」他也感謝女兒和老婆陶虹，「她（陶虹）也是個很好的演員，但為支持我犧牲很多機會。」

(中國時報)