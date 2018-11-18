《大象席地而坐》榮焉最佳劇情長片

2018年11月18日 01:12 中國時報 洪秀瑛 、 林淑娟 報導

張藝謀執導的《影》今年入圍金馬獎12項大獎，昨一舉拿下最佳導演、最佳視覺效果、最佳造型設計、最佳美術設計共4項大獎，成為今年金馬獎大贏家。《誰先愛上他的》、《我不是藥神》、《地球最後的夜晚》分獲3項，《大象席地而坐》獲最佳改編劇本、最佳劇情長片及觀眾票選共3項，5部長片旗鼓相當。

張藝謀當年因政治因素未參與金馬獎，4年前才首度以《歸來》報名並入圍5項，不過只拿下最佳原創電影音樂，今年是他首度入圍最佳導演及劇情片獎項。《影》改編自朱蘇進的原創劇本《三國·荊州》，張藝謀捨棄鮮豔強烈色彩，以中國水墨畫黑、白、灰為基調，融入在美術及造型設計裡，宮殿裡半透視屏風及飄動的圍幔、主角的服飾都用不同的水墨元素點綴；電影也用陰陽太極意象結合武俠，展現出水墨式屏風與太極對立的影像美學。

本屆金馬獎最佳劇情長片頒給《大象席地而坐》，該片片長將近4小時，運用平凡且尋常可見的4個人物為視角，帶領觀眾走進殘酷世界的黑暗與絕望，遺憾的是，該片青年導演胡波去年離開人世。胡媽媽代表兒子上台領獎時淚崩表示：「我很激動，我再次感謝評審也感謝觀眾！」隨後便摀著臉激動無法言語。

胡波就讀北京電影學院時的老師代他發表感言，表示這是給胡波以及這一代的青年導演的獎項，也是給為這部影片忙碌這麼多年的參與者最好的回饋，更是給愛胡波的同學、家人、公眾的一個最好的安慰。

胡波的老師表示，在金馬獎這個華語電影至高平台上，能將這獎頒給這部電影，也是對青年電影最好的感召，他推崇金馬是推動華語電影前進的最有力的力量，大家應該一起來珍惜並擁有這可能，也利用這些可能做出更好更新的電影。

(中國時報)