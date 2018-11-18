習批美封閉 對戰無贏家

2018年11月18日 01:12 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

中美貿易戰持續升溫，面對美國步步進逼，大陸國家主席習近平昨日在APEC峰會演講時不點名批評美國，自我封閉只會失去世界，最終也會失去自己。規則應由國際社會共同制定，而不是誰的胳膊粗，誰就說了算，更不能雙重標準，合則用、不合則棄。「如果走上對抗的道路，無論是冷戰、熱戰還是貿易戰，都不會有真正的贏家。」

據大陸外交部官網消息，APEC峰會17日在巴布亞紐幾內亞舉行，習近平演講時表示，經濟全球化是人類社會發展必經之路，多邊貿易體制為各國發展帶來共同機遇。全球供應鏈、產業鏈、價值鏈，緊密聯繫，各國都是全球合作鏈條中的一環，日益形成利益共同體。

國際社會 不是比胳膊粗

習近平強調，這是經濟規律使然，不以人的意志為轉移。如果人為設置壁壘，切斷各國經濟上的密切聯繫，不僅違背經濟規律和歷史潮流，也不符合各國人民普遍願望，既是短視的，也是不會成功的。走保護主義、單邊主義的老路，不僅解決不了問題，還會加劇世界經濟的不確定性。「自我封閉只會失去世界，最終也會失去自己」。

全球200國 不能搞清一色

他指出，我們居住的星球只有一個，上面有200多個國家和地區，2500多個民族，70多億人口，搞清一色是不可能的，這種差異不應成為交流的障礙，更不能成為對抗的理由。「一副藥方不可能包治百病，一種模式也不可能解決所有國家的問題，生搬硬套或強加於人都會引起水土不服。」

習近平意有所指表示，規則應由國際社會共同制定，而不是誰的胳膊粗、氣力大，誰就說了算，更不能搞雙重標準，合則用、不合則棄。歷史告訴我們，如果走上對抗的道路，無論是冷戰、熱戰還是貿易戰，都不會有真正的贏家。國與國只要平等相待、互諒互讓，就沒有通過協商解決不了的問題。

此外，針對美國副總統彭斯此前稱「美國重建了中國」，並批評大陸「一帶一路」倡議，習近平也不點名回應，大陸改革開放40年，把大陸建成全球第二大經濟體，「中國的今天，是中國人民幹出來的！」並重申，「一帶一路」沒有地緣政治目的，不是有人說的所謂「陷阱」。

(中國時報)