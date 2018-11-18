彭斯砸金援 對陸挖牆腳

美國副總統彭斯17日在巴紐的APEC峰會上發表演講，批評大陸的一帶一路。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

亞太經合組織（APEC）峰會17日在巴布亞紐幾內亞舉行，美國副總統彭斯在演說中闡釋川普政府的印太戰略，諷刺大陸的「一帶一路」是「束縛帶、不歸路」、「讓對方背債」，強調美國才是印太各國尋求合作的「更好選擇」。他還就對大陸關稅報復的做法強硬表示：「若中國不糾正（不公平）行為，美國也不會改變姿態。」

彭斯在APEC工商領袖會議上發表演說，正式宣布提供印太各國最多600億美元的基礎設施融資，稱將與日本及澳洲合作推進這類援助，力爭實現「自由開放的印太地區」。澳洲上周已宣布成立30億澳元的「太平洋基金」，幫助南太平洋島國發展基礎設施。日本首相安倍晉三料也將展示日方的計畫。

600億美元援助印太各國

美國和盟友的這些動作，意在與陸方抗衡。彭斯諷刺「一帶一路」是「束縛帶、不歸路」，稱大陸透過強行提供各國貸款讓對方背債，構築不得不依賴陸方的經濟結構，他呼籲印太國家別拿主權交換貸款，強調與美國加強合作才是「更好選擇」。

據美國之音（VOA）報導，彭斯還點名批評大陸的貿易政策，稱陸方設立的貿易壁壘史無前例，包括關稅、盜用智財權、強迫技術轉讓及不公平補貼。他說，美國對2500億美元大陸產品加徵關稅，並可能將徵稅規模擴大一倍。彭斯堅稱，「若中國不糾正（不公平）行為，美國也不會改變姿態。」

嘲諷一帶一路是束縛帶

面對來自印太地區的眾多政府官員和工商界領袖，彭斯說，他理解各國擔心美陸競爭可能對區域經濟與安全帶來衝擊，聲言美國尋求與大陸改善關係，但這一關係應基於公平、對等和對主權的尊重。

他還說，一個自由與開放的印太地區符合各國的經濟和安全利益，美國將繼續堅守在南海的航行自由。彭斯還說，（陸方）對美軍的騷擾，只會令美國的這一信念更加堅定。

此外彭斯還宣布，對於澳洲提供資金援助巴紐增強該國洛布朗海軍基地的計劃，美方將展開合作。據信大陸也對該基地有興趣。

彭斯上個月在華府保守派智庫「哈德遜研究所」發表演說，針對北京在政治、軍事和經濟等領域提出了尖銳批評，此後他就儼然成了川普政府對陸強硬派的代言人。

(中國時報)

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