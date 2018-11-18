張忠謀會彭斯 提洽談FTA

2018年11月18日 01:12 中國時報 楊孟立 ／巴紐莫士比港報導 ／巴紐莫士比港報導

我APEC特使張忠謀（左）與美國副總統彭斯（右），17日在場邊舉行會談。（美聯社）

我國APEC領袖代表張忠謀昨天與美國領袖代表、副總統彭斯進行雙邊會談，創下我方與美國在APEC場合會談的最高層級。彭斯受訪指出，台灣提出了與美國洽談自由貿易協定(FTA)的意願，會將此帶回美國向川普總統報告。

彭斯在企業領袖高峰會演說完之後，隨即在演說地點Pacific Explorer遊輪上與張忠謀進行雙邊會談，雙方氣氛融洽，會談約20分鐘，我方參與幕僚包含國安會副秘書長蔡明彥、行政院政務委員鄧振中等人。

彭斯在日前的公開演說中批評大陸，並強力支持台灣的自由民主。蔡明彥轉述，張忠謀領袖代表對此表達台灣高度的感謝，同時也代表蔡英文總統表達，美國是台灣相當重要的夥伴，台灣會持續加強雙邊關係以及各項合作計畫。

彭斯向隨行的美國媒體指出，台灣提出了與美國洽談(FTA)的意願，會將此帶回美國向川普報告。媒體詢問更進一步細節，以及雙邊會談是否觸及印太戰略、自由航行、假新聞等議題？

蔡明彥說，雙方主要談的還是總體台美關係提升，以及台灣的想法，而美方針對問題提出意見，並未針對具體個案做深入討論。依照外交慣例與默契，我方不會轉述美方相關談話，尊重對方事後的說明，「我們不會越界當對方領袖的發言人或替對方做出過多的詮釋。」

張忠謀昨早上先與新加坡總理李顯龍會談，明天則將與日本首相安倍晉三會談。媒體詢問與李顯龍談了什麼？蔡明彥並未正面回應，僅表示一切尊重相關國家默契，另外張與東道主巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾在多個場合有自然互動交談。

昨天下午的「APEC經濟領袖與ABAC代表對話」登場前，各經濟體領袖大合照獨缺彭斯。在領袖年會晚宴的領袖及配偶合照，張忠謀與夫人張淑芬站在第三排、加拿大總理杜魯多以及帕拉育夫婦中間，張淑芬後來也與李顯龍聊上幾句。

不過今年APEC至17日為止，張忠謀仍未與大陸國家主席習近平有明顯互動。

(中國時報)