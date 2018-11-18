張彭會有默契 台美關係全面提升

2018年11月18日 01:12 中國時報 楊孟立

張忠謀與彭斯在APEC場合的會談，不僅創下了雙方會談層級最高的紀錄，也是又一力挺台灣的表現。我外交部搶先美國一步證實了互動訊息，更凸顯了雙方的默契以及互信更上一層樓，台美關係全面提升。

彭斯才在演說中批評陸美之間的貿易不平衡以及債務陷阱，走下演講台沒過多久，就有美國隨團記者搶先曝光彭斯正在與台灣領袖代表張忠謀會談的訊息。

照這時間點，台灣「極高機率」是彭斯踏上巴紐莫士比港後第一個雙邊會談的領袖，可見目前台灣在美國心中的份量。

過往台美之間的互動，通常是由美方主動透露互動細節以及內容，台灣基本上是一切尊重美國，只會保守被動回應，要一直等到美方起了頭，台灣方面才會予以證實，但絕對不會透露出更進一步的細節。

這一次雖然是由美國記者率先曝光「張彭會」，但是我外交部過沒多久即在官方推特發文證實，並附上雙方互動的照片，速度之快堪稱絕無僅有，畢竟白宮、國務院等美國官方機構或是彭斯本人的推特都尚未有所反應。這一次台灣官方比美國官方快了一步，肯定是雙方形成了高度的默契以及互信。

另一方面，彭斯在受訪時特別指出台美FTA的議題，反映了雙方在這場會談的「重中之重」。美國正在針對世界各國在貿易上佔便宜的國家一一作出修正，彭斯將台灣的想法帶回美國之後，川普總統肯定會好好考慮。

儘管台美關係提升，但談到經貿議題還是得在商言商，既然台美要談FTA，那麼美牛內臟以及美豬進口勢必是台灣無可逃避的內容，對於重視貿易公平、標榜美國利益優先的川普，台灣已經準備好坐上談判桌了嗎？

(中國時報)