日傳豬瘟 相關肉品禁止入台

2018年11月18日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

旅客不得從日本攜帶豬肉相關產品回國，圖為日前旅客自非洲豬瘟疫區，違規挾帶香腸。（防檢局提供）

農委會正忙於防堵非洲豬瘟從大陸傳入之際，孰料日本豬隻也出問題。農委會官員昨表示，前天日本傳出發現第2例豬瘟病例，雖尚未向世界動物衛生組織（OIE）通報，但為避免日本豬瘟病毒傳入，農委會已於16日公告暫停日本活豬、豬肉及相關產品輸入，且旅客不得從日本攜帶肉類產品回國，否則最高罰1萬5千元。

農委會防檢局副局長杜文珍表示，台灣每年從日本輸入的生鮮豬肉產品約40公噸，僅占進口比例0.06％，並非主要豬肉輸入國，暫停進口對國內市場供需及價格影響並不大。至於何時恢復進口？要等日方提供相關資料證明已無疫情，並經防檢局等相關單位審查確認後才會開放。

台日確認無疫情再開放

防檢局呼籲，日本雖不是口蹄疫及非洲豬瘟的疫區，但了為防範目前發生的豬瘟病毒不慎傳入台灣，旅客不得從日本攜帶肉類產品回國，否則將依法裁罰3千元至1萬5千元罰鍰。

台大獸醫專業學院教授周晉澄表示，農委會明快處置是標準程序，依照以往的經驗，豬瘟病毒的種類時常有變化，如果不慎被帶進台灣，引發一波新的疫情感染就很麻煩。豬瘟已研發出防治疫苗，可供豬隻施打預防，最可怕的還是非洲豬瘟，根本無疫苗可用，若出現病例且蔓延開來，國內養豬產業恐將繼1997年的口蹄疫後再次面臨浩劫。

松阪豬需求可找替代品

家畜肉類公會全國聯合會祕書長袁仁琦表示，其實台灣進口的日本豬肉很少，那是屬於高端價位的肉品，通常只供應高檔餐館或專售日本食品的超市，對於旅台日本人或許有影響，國人應該不用擔心才是。

袁仁琦說，國人最熟悉的名詞莫過於「松阪豬」，以一頭120、130公斤的豬隻而言，松阪豬肉僅有6兩，如果從日本進口價格當然很昂貴，如今暫停進口，或許可用口感稍微差一些的台灣產松阪豬肉，或者比日本豬更高檔的進口西班牙伊比利豬代替，就看消費者的荷包厚薄了。

為了防堵非洲豬瘟自大陸或鄰近國家、地區傳入，農委會主委林聰賢昨南下高雄小港機場，視察旅客入境通關檢疫作業，當場目睹海關查獲來自越南的旅客攜帶2公斤牛肉乾與1.1公斤雞肉絲，立即依法開罰1.5萬元。農委會也已研修《動物傳染病防治條例》，罰鍰額度最高將增至30萬元。

(中國時報)