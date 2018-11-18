野豬疑似禍首 日架電網仍難防

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中國時報
／東京報導

日本岐阜市畜產中心公園16日發現有豬隻感染豬瘟後，當日內已將所飼養的21隻豬撲殺、掩埋，且進行了消毒。該園區今年9月下旬在離豬舍數百公尺處，曾發現2隻感染豬瘟的野豬屍體，為日本26年來首度發現豬瘟疫情，時隔兩個月連飼養的豬也傳出疫情，縣內的養豬業者無不人心惶惶，擔心疫情會擴大。

岐阜市表示，今年9月18日曾在該園區離豬舍約400公尺處發現1頭死野豬，9月21日則在離豬舍約200公尺處的小河裡發現另一頭死野豬，周邊也發現野豬入侵園內的形跡。縣政府表示，這次的野豬可能是經由入侵園區的野豬感染，但目前尚未查明感染源。

岐阜市政府強調，已採取萬全的防疫對策，在發現死野豬後，便在豬舍周邊架設了電網和鐵絲網，也不再放牧豬隻，改為全在屋內飼養。公園內飼養的豬主要用來展示，長大後也會出貨到岐阜市最大的食肉地方批發市場，最近11月12日才剛送走2隻豬。

根據《岐阜新聞》報導，北海道大學研究所獸醫學研究院教授迫田義博研判，此次很可能是經由野豬傳染，野豬帶進園內的病毒，經某種途徑侵入豬舍，可能是飼養員的鞋子、野鳥、蒼蠅等。

關於防疫對策，迫田表示，「不只是設置防止野豬入侵的電網，還必須設防蟲網才行」、「養豬業者今後若再發現豬隻有異樣，首先應懷疑可能感染豬瘟，毫不猶豫地通報縣政府檢查」,才能阻斷疫情。

(中國時報)

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