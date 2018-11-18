台鐵2司機員涉毒 喊冤感冒藥害的

2018年11月18日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台鐵普悠瑪上月出軌造成慘重傷亡，事後扯出司機員曾涉吸毒，台鐵日前要求全台所有司機員驗毒，發現有2人呈陽性反應，遭到調職。不過2人喊冤，認為是感冒藥影響檢驗，台鐵強調會再複驗，同仁通過就能夠復職。

1021普悠瑪出軌事件仍在調查中，但事發後一度爆出司機員尤振仲曾吸食安非他命，台鐵卻完全不知情，引起輿論譁然，內部接下來又爆出每年抽驗比例僅1成、主管易成為漏網之魚等問題。

台鐵證實，日前要求全台司機員在11月9日前完成毒品尿液篩檢，約1500人接受檢驗，而初步結果顯示，有2人呈陽性反應，已遭調職並暫停駕駛列車。但2名駕駛喊冤，指稱受檢前有服用感冒藥，可能因此影響檢驗準確性。

全國火車駕駛產業工會理事長張世宏指出，其中一名被驗出陽性的司機員，是非常資深的機車長，年資已有30多年，負責教導司機員工作，很多人是他的徒弟，他相當重視榮譽，自我要求高，不可能碰毒品。

張世宏轉述，該名司機員日前得了重感冒，人力不夠只好吃感冒藥抱病上陣，沒想到尿檢呈現陽性反應，遭受異樣眼光，讓他相當氣憤，停止半個月勤務也讓他收入減少上萬元。

台鐵表示，普悠瑪號事件後，已委託各地區醫院對乘務人員依據「陸運特定人員尿液採檢實施要點」及台鐵勞安「尿液採驗標準作業程序」全面檢驗，目前還在檢驗進行中，初步有2人呈現陽性。

台鐵強調，檢驗前有提供填寫評估單，約10餘人填寫近期有服用感冒藥，已供參考，檢驗程序有複檢機制，不合格者先暫時調整職務，目前已協調醫檢盡速進行複檢確認作業；之後若檢驗確認通過，就會讓司機員恢復原有職務。

(中國時報)