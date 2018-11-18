擅用雜誌商標 李婉鈺道歉

2018年11月18日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

無黨籍新北市議員候選人李婉鈺擅用《國家地理雜誌》商標，印製於選舉海報、旗幟、看板及宣傳車；《國家地理雜誌》在臉書發表聲明，將循法律途徑處理。李婉鈺昨日下午出面致歉，表示已指示工作人員立刻將商標遮蓋。

《國家地理雜誌》在16日晚間發出聲明：「本公司嚴正聲明，國家地理絕無與任何今年地方公職選舉之候選人有合作事宜，近日發現某候選人未經本公司同意，擅自於競選文宣上使用國家地理中英文商標，本公司已連絡並要求撤下相關之文宣物品，並由法務部門尋求法律途徑處理。」

聲明文貼出後，眾多網友毫不留情留言批評，「直接告了啊，候選人還這麼蠢，是要怎麼為民喉舌呢？」、「不尊重別人的商標權！」、「天啊！怎麼會有這種人！議員候選人要不要關注一下？」、「到底亂加別人的Logo到自己的競選文宣裡是有什麼幫助？」

昨日上午，多家媒體至競選總部欲採訪李婉鈺，但工作人員疑因護主心切，態度略顯激動，所幸未釀成衝突。下午，李婉鈺親上火線表示，她長期推動多元公宅，想凸顯這方面的專業與努力，因《國家地理雜誌》今年初推出新北市社會住宅紀錄片，才使用其商標做註記，團隊一定會對此做妥善處理，已將宣傳車上商標蓋掉，大型看板更換不易，需要調派機具，能立即處理的部分已蓋掉。

李婉鈺說，她長期堅持的社會住宅政策，獲政府的支持與落實，並得到國際知名媒體的認同加以報導，謝謝《國家地理雜誌》給新北市機會，讓世界看見板橋；團隊絕非刻意引用商標，如果有相關行政人員在作業上有所疏漏，願意對商標權人表達歉意。

(中國時報)