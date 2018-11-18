擅用雜誌商標 李婉鈺道歉

無黨籍新北市議員候選人李婉鈺未經《國家地理雜誌》授權，將商標用於個人選舉宣傳遭嗆告。（王揚傑攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

無黨籍新北市議員候選人李婉鈺擅用《國家地理雜誌》商標，印製於選舉海報、旗幟、看板及宣傳車；《國家地理雜誌》在臉書發表聲明，將循法律途徑處理。李婉鈺昨日下午出面致歉，表示已指示工作人員立刻將商標遮蓋。

《國家地理雜誌》在16日晚間發出聲明：「本公司嚴正聲明，國家地理絕無與任何今年地方公職選舉之候選人有合作事宜，近日發現某候選人未經本公司同意，擅自於競選文宣上使用國家地理中英文商標，本公司已連絡並要求撤下相關之文宣物品，並由法務部門尋求法律途徑處理。」

聲明文貼出後，眾多網友毫不留情留言批評，「直接告了啊，候選人還這麼蠢，是要怎麼為民喉舌呢？」、「不尊重別人的商標權！」、「天啊！怎麼會有這種人！議員候選人要不要關注一下？」、「到底亂加別人的Logo到自己的競選文宣裡是有什麼幫助？」

昨日上午，多家媒體至競選總部欲採訪李婉鈺，但工作人員疑因護主心切，態度略顯激動，所幸未釀成衝突。下午，李婉鈺親上火線表示，她長期推動多元公宅，想凸顯這方面的專業與努力，因《國家地理雜誌》今年初推出新北市社會住宅紀錄片，才使用其商標做註記，團隊一定會對此做妥善處理，已將宣傳車上商標蓋掉，大型看板更換不易，需要調派機具，能立即處理的部分已蓋掉。

李婉鈺說，她長期堅持的社會住宅政策，獲政府的支持與落實，並得到國際知名媒體的認同加以報導，謝謝《國家地理雜誌》給新北市機會，讓世界看見板橋；團隊絕非刻意引用商標，如果有相關行政人員在作業上有所疏漏，願意對商標權人表達歉意。

(中國時報)

選前檢方蒐報252件假消息 342人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。