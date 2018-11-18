超級食物 抹茶你喝了沒

2018年11月18日 01:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

抹茶最近大紅，好萊塢名人常在街頭被拍到人手一杯，女神卡卡靠它戒菸，更是讓抹茶一躍成為超夯的超級食物。抹茶的咖啡鹼含量很高，所以健康功效優於普通的綠茶，還含有很多抗氧化物質，比如具有抗癌效果的兒茶素。另外，茶胺酸具有鎮靜作用，能夠提升記憶力和專注力。

起源隋朝 日發揚光大

抹茶起源於隋朝，在唐宋時期達到頂峰，特別在宋朝，已經有了完整的寺院抹茶茶道（點茶）。九世紀末，抹茶隨日本僧侶進入日本，點茶被日本人民所接受並發揚光大成為今天的日本茶道。反觀在中土，明朝以來，中國開始流行用茶葉泡湯棄渣的喝法，傳統茶磨也隨之絕跡。

根據2014年版的牛津字典對於超級食物下了定義：對健康非常有益，且含有豐富營養的食物。而麥克米倫字典對超級食物的解釋是：對健康非常有幫助，甚至可能對某些疾病具有改善功效的食物。抹茶的超級食物地位當之無愧。

抹茶裡的兒茶素能中和自由基對細胞的傷害，被認為有抗癌和預防心臟病、糖尿病等效果，但效果比綠茶更強。此外，抹茶的活氧指數（ORAC，或譯氧化自由基吸收能力）比藍莓高出近17倍、比菠菜高出近125倍。

活氧指數 高菠菜125倍

許多人喜歡靠咖啡提振精神，但頭痛、心悸等症狀常在咖啡下肚後伴隨而至。營養專家建議可改喝抹茶，同樣可提神卻不會有這些副作用，關鍵在於抹茶的茶胺酸。研究顯示，茶胺酸能讓大腦釋放α波，舒緩壓力，讓心情放鬆，同時也能舒緩肌肉，促進血液循環，改善手腳冰冷。

抹茶裡的葉綠素可清理體內的毒素，均衡血液的pH值。葉綠素還能將結腸壁上有害的毒素排出體外。

茶胺酸與兒茶素還能提高免疫力，甚至有研究發現，抹茶或許可抑制人體T細胞內人類免疫缺陷病毒的攻擊。

種種好處讓好萊塢名流對抹茶趨之若騖，也帶動抹茶瘋，但營養學者警告，有些消費者可能對這樣超級食物的價值堅信不疑，造成飲食偏頗而有營養不均衡甚至過多的問題。更有甚者，標榜超級食物的售價普遍偏高，反而讓消費者付出較多的錢，但又得不到足夠的營養。所以應該要養成是什麼食物都吃，而不是過度倚賴特定的超級食物，才是健康的保證。

(中國時報)