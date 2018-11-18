陸釋善意 川普擬緩加徵關稅

美國總統川普16日在白宮接見記者時表示，中國大陸願意與美國達成協議，他可能不會對大陸徵收更多關稅。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普16日透露，針對美方對貿易改革的要求，陸方提交一份龐大清單，回應內容包括142個項目。他表示若大陸糾正貿易行為，「或許沒有必要實施新一輪關稅」。但他也警告說，對陸方提出的清單尚未滿意，再次強調若大陸不採取徹底的對策，將發動第四輪加徵關稅以加強施壓。

川普在白宮向記者說，大陸願意與美國達成協議，他可能不會對大陸徵收更多關稅。他說：「他們送了一份清單，列出願意做的事情」，雖清單「相當完整」，但他現在還不會接受，因為清單「漏掉了4到5項重要內容」。

川普強調 仍須對等貿易

據美國之音17日報導，川普又表示，他相信在與大陸達成的任何協議中，被漏掉的項目都將得到解決，「我想我們可以成交。我們很快就會知道的」。不過他強調，「我們必須進行對等貿易。我們不能接受為蠢人設計的貿易，而這就是他們占我們國家便宜的方式。」

隨後，白宮官員對川普的樂觀說法降溫，表示他僅僅是就美陸貿易談判的前景表達正面態度，投資人不應期待雙方會立即達成協議。

據路透15日援引美國官員稱，大陸提交的清單包括142個項目，分為三類：大陸願意進一步談判採取行動的問題、已經著手解決的問題，以及被視為不會談判的禁區問題。分析人士指出，如果川普暫緩對大陸加徵關稅，就顯示北京的提議可能足以讓華府參與談判達成協議。

不過美國官員指出，雖然大陸的回應對於緩解陸美貿易戰是個好預兆，但因為陸方先前曾對貿易改革給過空頭支票，美國對這些承諾抱持懷疑態度。據路透報導，有消息指陸方的回應主要是重述習近平最近的談話內容，要求美方移除對多項商品加徵的關稅。

陸有前科 美持懷疑態度

11月30日至12月1日，川普總統與大陸國家主席習近平將在廿國集團（G20）阿根廷峰會期間會晤。美國前負責亞太事務的助理國務卿、亞洲協會政策研究所（ASPI）副所長羅素預測，「習川會」的一個可能結果是，川普宣布暫停明年1月1日將2000億美元大陸商品的關稅從10％提高到25％，以等待陸方在與美國貿易代表的談判中作出更多讓步。

英國《金融時報》也指出，美陸展開貿易談判後，川普原先揚言要對剩餘2670億美元的大陸進口商品加徵關稅，有可能不會實施。

(中國時報)

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