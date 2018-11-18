繁簡體兄弟關係 無關意識形態

2018年11月18日 04:10 中國時報 陳君碩 ／綜合報導 ／綜合報導

在故宮傳出閉館挨批去中國化之際，大陸國台辦旗下網站罕見刊發一篇關於兩岸漢字繁簡之爭的長文，指出大陸的簡化字有長期的歷史因素，與國家命運的沉浮相起伏，是某個特定歷史階段的特定產物；繁簡字是前後、衍生、兄弟關係，僅涉及到書寫差異，不應被放大造成意氣或意識形態之爭；不過該文也稱，文字是國家統一的一種意志，大陸不可輕言改動，以免自亂陣腳。

國台辦旗下的「中國台灣網」16日刊發一篇由中國社科院近代史研究所研究員褚靜濤署名的4500字長文，聚焦兩岸繁簡字之爭；相較該網站不少外稿會在文末註明「不代表中國台灣網觀點」，該篇文章並沒有此註記。

文章介紹漢字從甲骨文、篆書、隸書、楷書、行書、草書的演進，「總趨勢是從簡趨繁、從繁至簡，不斷變革，交相輝映，絕非僅僅從繁到簡，越簡越好。」

文章指出，大陸1956年1月28日全面推行簡體字，當時蔣介石政權以中國正統自居，視簡體字為大逆不道、數典忘祖；到了1979年兩岸開始開放交流後，兩種字體「成為兩岸人民繞不開的心結」。

該文毫不避諱地提到，簡體字曾被台灣知識菁英批評「親(?)人不見、愛(?)人無心」，造成漢字支離破碎，也直言大陸因缺乏傳統漢字的教育，使得一些即便具大學學歷的民眾，看舊版四書五經如讀天書，訪名勝古蹟讀不通對聯長文，「望字興嘆，徒喚奈何」。

文章列舉大陸主張用簡體字的理由，包括漢字一直處於簡化過程是大勢所趨、許多簡字多源於民間已流傳的寫法，此外也降低學習難度，有利於普及教育；台灣反對簡體字的理由則包括背離了六書造字原則，削弱了漢字的傳承性和美感，轉換成簡字容易出現歧異等。

文章指，儘管2000年大陸曾立法明確規定簡字為國家通用文字，但若是在文物古蹟、姓氏、書法篆刻作品、題詞和招牌、教學研究等，可保留使用繁體字；毛澤東、鄧小平等大陸領導人的簽名、題詞，也都曾使用繁體字。

該文寫到，「大陸的簡化字並非心血來潮、一時衝動的產物，有其長期的歷史動因，與國家命運的沉浮相起伏，是某一個特定歷史階段的特定產物」，繁簡字是前後、衍生、兄弟關係，具共通性，相互依存，不是非此即彼，繁簡之爭僅涉及到部分漢字書寫，不應被放大、誇張，造成意氣之爭，甚至上升到意識形態，無端攻擊對方。

該文也建議，對大陸大學以上文化程度的學生，應該增加繁體字課程，從「寫簡識繁」逐漸向「寫簡用繁」過渡；在兩岸四地的文化交流中，學術或民間單位可直接用繁體字印製論文手冊，「不必簡轉繁或繁轉簡，多此一舉」。

而台港澳青年也要體認到大陸使用簡體字的現實，應多認識、書寫，因為對於在大陸工作生活有其必要，「不可一味強求中國大陸使用繁體字，這樣做的效果往往適得其反」。

(中國時報)