印太戰略力道弱 難獲盟友支持

2018年11月18日 04:10 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

川普政府提出「印太戰略」後引發質疑，台灣學者認為，美國在執行「印太戰略」的誠意與投資仍嫌不足，且各國與大陸相處各有盤算，因此美國的「印太戰略」尚無法形成為真正的「亞洲北約」，但未來在軍事上，若美國與陸、俄重啟核武現代化競賽，可能把亞洲拖入一場「新冷戰」，令人擔憂。

台灣國際戰略學會國際戰略中心副執行長王信力17日在「當前國際戰略—美中競爭與台灣」研討會上指出，美國「印太戰略」的困境，是該地區的每個國家雖都同意「自由」、「開放」，但不同國家選擇強調印太概念的不同部分，且美國對印太戰略缺乏整體說明，令區域盟友不安。

王信力稱，美國目前對印太地區基礎建設的投資過小，難與大陸「一帶一路」資金抗衡，加上川普過去外交舉措反覆，也令盟友擔心遭到遺棄，使得「印太戰略」與歐巴馬時代的「亞太再平衡」一樣，難獲盟友真心支持。

各盟友當中，印度態度最為關鍵。王信力稱，雖然印度某種程度將大陸視為對手，但也將北京視為雙邊與全球事務的重要伙伴。今年香會對話上，印度總理莫迪即明講，「印度對旨在遏制中國的聯盟不感興趣」。加上川普的關稅政策、進口伊朗石油、制裁購買俄製武器國家，都對新德里構成威脅，降溫美印關係。

印太戰略另一軟肋是盟友間的聯繫薄弱。美日澳印「四國聯合」裡，澳洲與日本和美國之間幾乎無任何理解和信任，印、澳、日對大陸的關係也態度不明。

在經濟投資上，王信力也指出，美國的承諾與具體實踐有巨大差距，如印太司令部的實際任務範圍沒有改變，加上美國聯邦政府削減預算，2018財年外交預算下降約三成，美國難以「出手」大方，力不從心。

他認為，美國結盟日本、台灣、越南等盟友想維持亞洲的權力平衡，卻使大陸和俄羅斯產生結盟需求；川普政府曾想「聯俄制中」，卻因「通俄門」事件作罷，未來美國在亞洲要對抗大陸，在歐洲要對抗俄羅斯，川普強勢又善變的態度，恐難聚攏一個團結且全心全意的「反中陣營」。

(中國時報)