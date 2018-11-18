疑職場糾紛 《僑報》董座遭槍殺

美國洛杉磯知名中文媒體《僑報》的董事長謝一寧，16日上午遭該報資深華人業務員槍殺。（中新社資料照）

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中國時報
／綜合報導

美國洛杉磯華人區驚爆槍擊命案。當地時間16日上午，位在阿罕布拉市（Alhambra）的著名中文媒體《僑報》大樓傳槍響，該報董事長謝一寧遇害身亡，槍手則是該報一名資深業務員。資方要求提高業績疑似為命案起因。

阿罕布拉市警局16日上午接獲報案後趕至事發地點，發現一名受害者中彈倒地，已氣絕身亡。警方在現場發現作案槍枝，隨後逮捕到槍手，經確認，死者為《僑報》董事長謝一寧，槍手為56歲的陳忠啟，為該報業務部員工。現場被警車包圍，大樓前後路口都被封鎖，不准任何人進出。

警方表示，初步判斷命案源於職場糾紛，死者和槍手是同事關係，至於兩人是否有更深層關係以及作案動機則仍在調查中，目前無其他嫌疑犯。

據悉，僑報業務部員工約5至6人，外傳命案是因資方要求提高業績所致。《僑報》高層日前與業務部全體員工開年度業務檢討會議，期間要求員工明年提高營業額10％，很多人感到為難。凶嫌陳忠啟疑不能接受公司政策，會後繼續與主管討論。

死者謝一寧，1960年生於中國大陸廣東省，中國人民大學新聞系畢業，原為中新社記者。1984年前後他曾多次到訪洛杉磯，採訪奧運等大型活動，1980年代末期被中新社派往華府，任該社駐白宮記者。1990年代被委任為《僑報》首席記者，1992年升任該報美西總編輯，後接任董事長一職。

有業務部員工指稱，陳忠啟業績一向很好，為人正面，從未見他有過任何偏激行為，從未想到他會開槍殺人。

(中國時報)

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