CIA認定 沙王儲下令殺害卡舒吉

2018年11月18日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國《華盛頓郵報》引述消息人士報導，中央情報局（CIA）認定，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德下令殺害沙籍異議記者卡舒吉，就連他的胞弟（現為沙國駐美大使）哈立德也可能涉案。但CIA認為王儲權傾朝野，這場風波不會動搖他的地位，繼位登基仍是理所當然。

對於上述報導，CIA拒絕置評，沙國則否認報導內容。無論如何，這是迄今最能確定卡舒吉之死與穆罕默德有關的說法，也可能影響川普政府與中東盟友沙國的關係。

根據CIA的監聽，王儲之弟哈立德曾與卡舒吉通電話，叫卡舒吉到沙烏地駐伊斯坦堡領事館取再婚的文件，並保證他將安全無虞。

消息人士說，哈立德是否知道卡舒吉在劫難逃不得而知，不過他是奉穆罕默德指示打電話給卡舒吉，遭到美國情報當局監聽。

據消息人士透露，CIA認定穆罕默德是沙國實質統治者，對國內大小事一把抓，因此沒有王儲的知情或參與，應不會發生這種事。此外，該人士還透露，CIA認為，儘管卡舒吉遇害讓王儲飽受困擾，但他王儲的地位依舊穩固。

沙國15人特務小組10月搭乘沙國政府飛機至伊斯坦堡，在沙國領事館內殺害卡舒吉。沙國日前宣布，將對5名涉及下令及執行謀殺卡舒吉的嫌犯求處死刑，並表明王儲和本案無關。

對於華郵的報導，沙國駐美大使館發言人稱，哈立德與卡舒吉從未討論赴土耳其的任何事情，CIA的評估也完全不實。

至於後續影響，這起事件可能衝擊白宮的中東外交政策，尤其是川普把沙烏地視為中東地區最重要盟友，恐讓拉攏沙國對付伊朗的做法受到質疑。美國官員說，中情局認為穆罕默德是個優秀的技術官僚，可是生性傲慢脾氣火爆，不知道有些事情是不能做的。

(中國時報)