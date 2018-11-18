朱立倫陪掃街 高思博全力衝

國民黨台南市長候選人高思博（左）昨天由姊夫朱立倫（右）陪同到永康區掃街拜票。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

選前超級星期六，國民黨台南市長候選人高思博17日傍晚由姊夫、新北市長朱立倫陪同到永康區掃街，晚間於新營舉辦「重返美好年代」造勢晚會，現場播放高雄市長候選人韓國瑜倡言南高合作影片，宣誓南二都合體拚經濟。民進黨台南市長候選人黃偉哲昨上午參加忠義國小運動會，端出教育政見，下午展開車隊遊行。

今年因民進黨中央執政不力，高雄「韓流」效應帶動下，高思博好幾波訴求都主打民心思變，力圖翻轉。朱立倫接連南下為小舅子站台，他說，這次選戰定位為台灣人民與民進黨的選戰，象徵民眾覺醒，在南台灣不管高雄或台南，掃街拜票都能感受到民眾熱情，台南雖比高雄熱得慢，但絕對會拚到最後一秒，將選民熱情化作選票翻轉台南，他也會在選前最後一天再度南下為高思博加油。

高拚到最後 喊效率執政

高思博昨天也發表市政宣言，矢言入主市府一定清查過去發包、鄉親有疑義的公共工程，建立透明、清廉且有效率政府。

他說，這一次是台南最有機會翻轉的一次，但隨著投票日逼近，也要提醒鄉親小心民進黨終極奧步，他也提起319事件，但不忘強調，相信台南人的智慧不輸高雄人，相信台南這一次不會被騙走、台南人已經覺醒。

黃政見po網 供市民檢視

民進黨台南市長候選人黃偉哲17日參加忠義國小運動會，端出教育政見表示，媽媽和太太都是老師，自己一定程度了解教育的需要，台南市2018年教育預算約273億元，是台南市總預算3分之1，若教育政策起頭能有一點進步，透過龐大總預算執行，會產生很大效果，他會將每項教育政見，傳到臉書官網中，提供市民檢視。

黃偉哲昨天下午先在南區灣里萬年殿上香祈福，隨即展開車隊遊行，沿途向民眾揮手拜票，宣傳18日下午2時在南區新興路與新建路口舉辦「站出來挺台南」大型造勢活動，邀請市民踴躍參與。

(中國時報)

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