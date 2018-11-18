侯友宜綜藝處女秀 開金口獻唱

侯友宜（左二）綜藝節目處女秀獻給老友白冰冰（右二），同台合唱展歌喉。（中視提供）

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中國時報
／台北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜與白冰冰相識30多年，17日首次上綜藝節目就獻給中視《冰冰Show》，在警界服務超過30年的他，破獲無數大小刑案，是最年輕的刑事局長、警大校長，還是最年輕的警政署長。節目上他分享自己從事刑警的甘苦談，聽說蔡小虎的《愛人醉落去》是為他而寫，錄影時還與白冰冰一起演唱這首歌。

侯友宜與白冰冰首度在綜藝節目同台，白冰冰認為侯友宜唱歌時難免緊張，表現「還可以」，侯則謙虛說：「我唱歌比較落漆啦！要望妳多牽成啦。」在白冰冰眼中，侯友宜是位「暖男」，白冰冰說：「我跟他認識30幾年了，他每年都會到家裡向曉燕上香。」白曉燕案發生時，侯友宜任職台北市刑警大隊大隊長，至今剛好滿21年。

2人交情匪淺，一起吃過好幾次飯，但她30幾年來只見過他太太一次，覺得他真的是太低調了。侯友宜則回應：「以前工作都要出生入死，跟人家拚性命的，都是抓死刑犯、處理那些重大刑案，人家都是要跟我拼命，我也是要顧慮到家裡安全，當我太太和家人也是很辛苦啦。」

對於侯友宜綜藝節目處女秀的表現，白冰冰表示：「他平常這麼忙，睡覺都不夠了，來我們這裡光是記歌詞、記旋律應該精神就快要崩潰了啦！我看至少可以給他80分。」聽到白冰冰給自己打高分，侯友宜笑說：「她這友情價啦！」

(中國時報)

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