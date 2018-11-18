吳育仁衝選票 翁章梁護基層

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中國時報
／嘉縣報導

五合一選舉進入最後階段，嘉義縣長候選人各自出招，國民黨吳育仁17日再度請來前黨主席洪秀柱一同掃街，民進黨翁章梁勤跑基層拜票，無黨籍吳芳銘則續攻農會不解決產銷失衡，淪為政治動員的工具。竹崎鄉農會總幹事林孟怡回應指出，副縣長沒實際推出政策來協助農民，卻在選舉時抹殺農會過去長期的努力，非常遺憾。

吳育仁昨天上午與中正大學學生到民雄掃街拜票，發口罩給民眾，提醒大家空氣不好，下午則與洪秀柱至東石先天宮拜會管理委員會、參加王船祭祈福，再到布袋魚市與議員候選人蔡信典沿街拜票。吳育仁笑說，自己愈來愈有信心，開票當天要在民雄競選總部和鄉親一起開票，若當選要開心奏樂。

翁章梁昨天一早到溪口鄉與首次參選議員的新秀劉雅文共同以車隊遊行，翁表示，過去溪口得票率都名列前茅，在鄉親力挺和支持下多次得到全縣第一名，這次也要守護民主關鍵的一票。

吳芳銘則就農產價格崩盤，大力抨擊翁章梁過去擔任農委會副主委僅是為了選縣長「過水」，並未提出農產產銷失衡的解決方法。吳芳銘指出，之前的香蕉、鳳梨及紅龍果等，到現在正值盛產的柑橘、柳橙與柚子類等當季水果，皆面對產銷失衡、價格崩盤問題，不見中央農委會和地方農會有所應變作為。

吳還說，地方農會全面動員幹部和員工輔選、大動作綁樁，不積極處理農產價格崩盤，讓人不禁質疑「農會已不是農民的農會，而是派系保衛政權的選舉工具。」

竹崎地區農會總幹事林孟怡則回應，農會一直以來都是農民最堅實的夥伴，對吳芳銘抹殺農會長久以來的努力，感到很遺憾。

(中國時報)

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