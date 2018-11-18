潘孟安造勢晚會 展連任決心

2018年11月18日 01:12 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

尋求連任的屏東縣長潘孟安，在競選總部廣場舉辦大型造勢晚會。（潘建志攝）

選戰最後一個超級星期六，藍綠屏東縣長候選人選擇不一樣的造勢方式，已經請假備戰的屏東縣長潘孟安，17日在屏東市競選總部廣場舉辦大型造勢晚會；國民黨屏東縣長候選人蘇清泉則是直搗潘孟安的故鄉恆春半島掃街拜票，尋求鄉親支持。

潘孟安昨選在競選總部廣場舉辦造勢晚會，現場擠進數千民眾，把廣場擠得爆滿，民進黨籍縣議員、鄉鎮市長候選人一起上台，營造大團結勝選氛圍。潘孟安上台後細數4年來政績，強調縣政的延續，不能半途換人，若順利連任，未來4年會繼續為屏東縣民努力。

蘇清泉超級星期六則未舉辦造勢大會，但選擇「直搗黃龍」，將戰場拉到潘孟安的故鄉恆春半島，車隊遊行到恆春、車城、滿州、牡丹、獅子等鄉鎮掃街拜票。潘孟安前天才剛在恆春舉辦過造勢晚會，蘇清泉昨天馬上回防固票，針對性十足。

18日黃金周日，2人都選在屏東人口稠密區潮州、東港生活圈活動。潘孟安在東港鎮東隆宮廣場、潮州鎮潮州國小旁接力舉辦造勢晚會；蘇清泉車隊也北上回防，在潮州、東港、新園、南州、崁頂等鄉鎮拜票，和潘孟安正面對決。

蘇清泉造勢晚會選在20日，邀請最火的高雄市長候選人韓國瑜站台，強打「高屏合體」。預計前總統馬英九、前行政院長張善政、立委柯志恩及國民黨前主席洪秀柱等黨內大咖都將出席。

(中國時報)