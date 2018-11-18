侯蘇溪南拚場 分高下

2018年11月18日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

蘇貞昌17日晚間在樹林的造勢場合，現場還留了許多空椅。（林金池攝）

距離投票日倒數7天，17日是選前最後一個周末，國民黨新北市長候選人侯友宜晚間在土城舉辦溪南大造勢晚會，前總統馬英九、市長朱立倫等人出席力挺，現場湧入超過2萬熱情支持者，舉旗高喊「侯友宜凍蒜！」蘇貞昌造勢場合人數則不如預期，一旁的香腸攤早早就收攤休息。

新北市長選戰雙雄侯友宜、蘇貞昌昨日不約而同選在政治版圖偏綠的新北市溪南地舉辦大型區造勢晚會，蘇貞昌「新新北、會做事」晚會在樹林四維路，由於四周空曠，人潮數目不如預期，不僅許多塑膠椅還堆在一旁，連想要來此賺一筆的香腸攤，也因人潮不多生意不佳，提前打烊收攤，老闆也大嘆「生意真的很差」。

藍逾2萬支持者力挺

立委段宜康在晚會現場猛批侯友宜文化大群館逃漏稅，鄭南榕遺孀葉菊蘭則是舉研究集權主義思想的猶太裔政治思想家漢娜‧鄂蘭抨擊侯友宜與威權主義靠攏，雖台上炮火四射，卻未能引起台下阿公阿嬤的激情。

蘇貞昌場子人數不多

蘇貞昌在晚間8時40多分抵達現場，由於現場人數不多，他也迅速在3分鐘左右就「衝衝衝」上台演說。

侯友宜在土城假日廣場舉辦「溪南大造勢」活動，原本侯辦預估現場約有1萬5000人到場，但實際卻湧入了超過2萬人，侯友宜到場後受到民眾的夾道歡迎，花了超過15分鐘才走到台上，全場更是嗨到最高點，一旁的攤販也樂得生意興隆。

(中國時報)