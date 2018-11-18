徐涉送白米爭議 藍綠皆質疑

2018年11月18日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

民進黨竹縣黨部質疑分送的白米，印有新竹縣長參選人徐欣瑩等字句。（邱立雅翻攝）

民國黨縣長候選人徐欣瑩協助贈送白米引發賄選疑雲，民進黨縣長候選人鄭朝方17日再度重炮痛批徐欣瑩宣稱要幫助弱勢，但卻做出可能陷新竹縣民不義的行為，國民黨縣長候選人楊文科也質疑若是協助弱勢，又何必貼上「參選人徐欣瑩」等字樣引人遐想，徐陣營則第3度辦記者會澄清。

民進黨新竹縣黨部日前召開記者會，出示5斤白米上有「感謝新竹縣長參選人徐欣瑩協助辦理」等字句，懷疑徐欣瑩涉賄選，並直接報警檢舉，事件持續延燒，其他3名候選人在16日湖口公辦政見發表會也拿白米事件做文章。

收米選民 恐遭波及

鄭朝方陣營質疑，競選期間送出的白米包裝上，印有「新竹縣長參選人徐欣瑩」是不爭的事實，曾參選副總統的徐欣瑩自稱從政5000多個日子，怎麼到了選舉卻刻意忽略選罷法的明文規定？

「難道這也是做愛心？」鄭朝方陣營強調，賄選嫌疑人不只包括贈禮的人可能被判刑，受禮的縣民也可能遭波及，徐說要幫助弱勢，但卻做出可能讓縣民陷於不義的行為，政治工作者的一言一行必須對得起天地良心。

徐駁賄選 盼司法中立

楊文科陣營也認為，若僅是協助發放，可引導當事人向社福單位尋找捐助對象或請社福單位協助發放即可，何必貼上「民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩」字樣，選前會讓民眾以為是「徐欣瑩致贈」，是否「藉他人愛心，行個人政治目的？」

目前這起行賄案正在司法機關調查當中，新竹地檢署已分案偵辦，將會搜集發送白米資金來源和發送人員名冊，釐清是否涉及賄選，而徐欣瑩競選團隊昨再開記者會，強調將告鄭朝方意圖使人不當選，並期望檢調能堅守司法中立。

(中國時報)